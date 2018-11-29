Mrs. in Germany﹕吃包吃飽飽

麵包是德國人生活中不可或缺的，甚至比中國人視米飯更為重要，當周日所有商店銀行超級市場都被法例規定必須休假時，麵包店也有特權繼續營業，可想而知新鮮麵包真的是德國人的「必需品」。有很多德國人一日三餐也會吃麵包，就算吃意粉或喝熱湯也會配上麵包，而且大時大節的親友聚會中，麵包也是餐桌上必備的主食之一，所以德國很有可能是全球吃最多麵包的國家，德國政府近年來更致力為其麵包文化申請世界文化遺產呢！

德國麵包含高纖維穀類及黑麥

我是比較喜歡日式或港式麵包，因為較鬆軟，而且變化多端賣相精美。但說實在，香港的麵包通常吃了也沒有太飽肚的感覺，在肚裏像一陣風的很快便被消化；在德國的麵包店雖然找不到我最喜愛的咖喱牛肉包或雞尾包這些將餡料藏在裏面的麵包，但德國的麵包含高纖維穀類及較多的黑麥，黑麥是在麵包製作過程中最難掌握但卻最能令麵包散發芳香的材料，使用恰當分量的黑麥亦可以在製作麵包時減少使用酵母，令麵包較高纖及更為天然。而且德國人對麵包的品質持有一套嚴苛的標準，堅持少油少鹽少添加香料，因為他們相信麵包是德國文化的象徵代表，加上衛生局會定期檢驗，會檢控麵包成分列明不恰當的商店，所以德國能買到的麵包，不會有誤導的成分標籤。

或許你會問，天天吃麵包不悶嗎？其實德國麵包有300種以上，吃的方法如同我們吃白飯一樣，是會配合其他食材的，例如甜或鹹的醬料，加上蔬菜，芝士，火腿，香腸，炸魚或其他肉類，以符合均衡營養。德國人在家晚餐通常吃切片麵包，享用時不會兩片夾餡料一起吃，並不像亞洲人吃三文治的方式，他們通常在麵包上放自己喜歡的材料，用刀叉一小塊的切來吃，配以餐酒，帶着些微fine dining的感覺。

德國能成為全球最熱愛麵包的國家，當然會有琳琅滿目的選擇。雖然烘焙麵包需時，但大部分的麵包店於早上6時便開始售賣熱騰騰剛出爐的麵包；而特色麵包或創意新品，通常於早上8時開始發售。當然每天也可能有隔夜麵包需要處理，大多數德國人會把隔夜麵包磨成麵包粉來炸德式肉排，或把麵包浸水後混合已調味的肉類，再加雞蛋煎成肉餅，配以薯仔一同享用，這種肉餅差不多每一個德國人也懂得製作，是十分地道的家庭菜。

當然，人在異鄉，是應該盡量融入其文化，但我跟外子也擁有一個亞洲胃，要我們一天三餐吃麵包，也真的吃不消。但以欣賞的角度來看，德國人對製作麵包真的有一份獨有的堅持，這亦反映德國人不只是生產汽車或家電這些高消費產品才精益求精，連製作麵包這些價廉食品也同樣一絲不苟。

文：豆媽