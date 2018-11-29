堅持黑色美學 黑白婚照 不可能嗎？

她外觀與內在呈現的黑色美學，到底蘊含一種怎樣的生活態度？

■Profile﹕Vanessa Wong

- 香港自由攝影師，2014年開始拍攝生涯，專注拍攝有關運動及生活時尚的題材，曾辦攝影展Living in Black and White。

1. 黑色是負面、單調的?

不，在我眼中，黑色是由紅、橙、黃、綠、青、藍、紫混合，演變出來的顏色，可以令我快樂。

2. 何時開始鍾情黑色?

我以前喜歡彩色，但自從接觸攝影，覺得太多色彩易擾亂、局限思維。從黑白影像中反而更能運用想像力，見到更多色彩。例如，當相中的士多啤梨不再是紅色，你可以對它有更多想像空間。

3. 你所有衣服都是黑色的?

衣櫃內的衣服幾乎全是黑色，或者灰、白色。每天穿黑色，不用左搭右配，簡單又舒服。當中有很多不同款式，但朋友覺得我總在穿同一件！

4. 結婚時，你不會穿黑色了吧?

我在婚禮的晚宴上穿了黑色的套裝，而且穿褲子！我的婚禮沒有大紅大紫，沒有穿婚紗、裙褂，沒有戴龍鳳金鐲，幸好長輩都沒有太多怨言。

5. 攝影工作上，有沒有為客人拍過黑白的婚照?

有，曾有新人擔心地問：「你會不會另外為我預備一套彩色的相片？」我對婚禮攝影一直存在懷疑，是否一定要生硬地擺出甜蜜恩愛的表情和姿勢？婚禮不是本來就快樂？為什麼一定靠公式化的攝影風格來刻意營造？當然，這種婚照最令人安心，少被親朋好友批評。因此我想挑戰黑白的婚禮攝影，偷偷捕捉他們真情流露的瞬間。

6. 黑色的攝影風格在接洽工作時會否成為局限?

會，但我覺得只要堅持自己風格，一定會有人欣賞。

7. 除了攝影，你喜歡做什麼?

喜歡搭電車，即使重複搭同一路線，在不同時段、天氣，也各有風景，會有不同體驗。你知不知道，晚上接近11時，電車會變成亡命快車？

8. 你理想的生活是怎樣的?

我想去外國生活，在不同國家旅行。靠在不同地方接攝影工作維生，以延續我的旅程。甚至幻想能買一架旅行車，一邊流浪一邊拍攝。

9. 過往最深刻的一次攝影體會是什麼?

一次上攝影課，去志蓮淨苑拍照。老師不准我們帶相機，要我們將A4紙剪成一個框，只帶那個紙框去「拍攝」！紙框的概念是想教我們於框內看清楚想拍攝的事物和構圖，才按下快門。因為在數碼相機普及的年代，人們不再花錢買菲林，反而令拍攝的當下少了思考。

10. 你會不會有厭倦黑色的一天?

不會，黑色之中可有很多變化，鏡面的黑、啞黑……甚至近年更發明出一種「比黑色更黑」的顏色，名為Vantablack，所以可能性總是很多。

文：吳穎湘

編輯/陳淑安

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