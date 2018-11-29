時尚注入建築藝術 身上的手繪植物花園

Jonathan Anderson廣為時裝人認識，也許是由他當上Loewe創意總監開始。其實在他尚未成名、還在默默地做自己同名系列的時候，已顯露出對藝術的鍾愛和熱情。在個人的社交媒體帳號上，經常看到他受不同類型的藝術家激發，也會與藝術同好搞策展。早前他就策劃了一場名為「Chance Encounters（偶遇）」的藝術展；去年Loewe位於馬德里的Gran Via店舖中，也展出攝影藝術家Ouka Leele的個人作品，並同時推出結合該藝術家作品的設計袋款。但叫人印象最深刻的，應該是他替Loewe處女下海的2015春夏巴黎女裝系列，找來織品設計和掛氈藝術大師John Allen攜手炮製一系列限定作品。多次跟不同藝術家的合作，可看到他是個心懷廣闊的藝術工作者，而近日被他盯上的，就是以著名家品Hill House Chair見稱的建築藝術大師Charles Rennie Mackintosh（1868-1928年）。

除了這張舉世注目的椅子，Charles Rennie Mackintosh還有什麼馳名呢？他擅長在設計中展現大塊鮮艷色彩，當中尤以抽象花卉圖案聞名。這個聯名系列，靈感就是源自這位對歐洲後現代建築美學風格有強烈影響的已故建築藝術及設計大師的作品。聯乘系列最考功夫的莫如互相融合，在和而不同的前提下巧妙地糅合雙方的創作精神，藉着時尚手法的轉換，創造出琳琅滿目的男裝、女裝及配飾等。剛才提及的色彩和抽象圖案等元素，也就是這次capsule系列的主打，溫暖的羊毛披肩與大衣、裁剪利落的真絲襯衫以及印花牛仔褲，皆為冬日提供了一個禦寒又時髦的選擇。

當然，才華橫溢的Jonathan Anderson也深明「吃飯」的重要。事實是，在他創造出讓明星、博客們紛紛曬袋街拍的「Gate」馬鞍袋後，更致力跟在藝術領域很有成就的大師合作，共同創造獨特的品牌限定系列作品，讓原本單純的聯乘，也可以是一種很浪漫、強調藝術文化理念的體現。時尚與藝術本就共同體，運用這樣的方式呈現「生活的藝術」再適合不過。

玫瑰Puzzle手袋 靈感源自彩繪玻璃窗

每年聖誕，也是奢侈品牌發力賺大錢的時候。今年Jonathan Anderson也選在這黃金檔期展現全新聯名系列。男、女裝系列呼應Charles Rennie Mackintosh過往深具代表性的標誌建築顏色，如鏽紅色大披肩、真絲和馬海毛製造的連身裙、針織服、恤衫、外套和長褲等。搶眼小配飾系列展現Loewe一貫的精湛皮革工藝，也重現Charles Rennie Mackintosh享負盛名的蜿蜒曲線和奪目元素。最吸引眼球的作品包括綴滿玫瑰的Puzzle手袋，靈感源自彩繪玻璃窗，而Hammock手袋則添上Mackintosh的另一款著名花朵圖案。手袋系列新成員Gate換上實用的頂部手挽設計，配以全新登場的Grid格紋圖案，呼應建築大師的經典窗格紋設計。無論小配件還是全身outfit，系列都散發知性的魅力，在芸芸奢侈品牌中實屬難得。

查詢：Loewe 2918 1120

文：張言志

模特兒：Nato K（Quest Models）

化妝及髮型：Chris Lam

編輯/陳淑安

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