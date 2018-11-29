以生活小品為本 法國國際家品展新陣營

是家品展來了一個長久以來未有的變陣。

每個家品展，都有各自的佈陣方式。如米蘭除了以傳統及新派為室內家品作分類外，亦會設立每兩年一度的廚具及衛浴用品展。看走勢而言，米蘭家俬展算是愈做愈大，連不少小型家品都會加入米蘭家俬周邊展，相對削弱了其他家俬展，特別是以生活小品為主打的Maison et Objet。於是，變陣成為了Maison et Objet需要考量的地方，改變其策略。

Maison與Objet的既有定位

先回顧一下Maison et Objet的舊有陣營。一如名字所言，Maison et Objet本身分為兩大類，即Maison與Objet。前者以大型家俬為本，而後者則以生活小品為本。前者以潮流類別包括Electic、Cozy、Elegant作分類，同時亦有起居小品及家居香氛，分別放於1至5號展館；而6至8號展館，則分別是Home & Fashion、Smart Gift，以及目光焦點所在的現代設計Now! Design à Vivre，及各個展覽Scènes d'Intérieur，是傳媒及關注現代設計必去的場館。

增加生活用品展館數量

看到近年不斷壯大的米蘭家俬展，Maison et Objet在9月的佈局上的最大分別，是將Maison與Objet所佔的既有展館倒轉，即Objet佔1至5號展館，並以Cook&Share、Smart Gift、Fashion Accessories、Kids & Family、Home Accessories、Home Fragrance及Home Linen作主題。而Maison則佔半個5號展館及6至8號展館，並以Unique & Eclectic、Today、Forever Craft為主題。這個倒轉展館的最大好處，是增加了生活用品的展館數量，對應了Maison et Objet與米蘭家俬展在生活小物上的分野。同時，大型家俬使用了面積相對大的6至8號展館。

商業為本主題 貼合巿場潮流

就主題方面，新的展館佈陣相若。雖然有不少新主題，但其實本質相近的展館，如與Now! DesignàVivre相同的Today，又或是以經典為本的Elegant易名為Forever。為貼合巿場潮流，今屆亦增加了Kids & Family的主題，主打家庭主場。

整個轉型，由法國潮流精品店Merci創辦人Jean-Luc Colonna d'Istria及潮流顧問François Delclaux創辦人François Delclaux操刀，最大的目的是在商言商，如抽走了設計主題展Scènes d'Intérieur一區，改為在3個Maison大型家俬展區加入焦點品牌地區Signature，以及體現產品應用實况的Projets & Solution。整體而言，整個新陣營十分商業為本，方便買家能在更短時間內針對產品種類及級別，完成整個採購工作。而在設計陣營的思維，有點像網購，在展館主題及設計級數（即Signature）作篩選，同時附設應用示範（即Projets & Solution）。

在數字上，整個改版是成功的。對比去年同季數字，整體訪客人數加了1%，參展品牌亦多了647個。但同時，亦聽到不少經驗買手因為佈局不同而未能適應，經驗及習慣反而成為了絆腳石。而作為媒體的經驗亦是可以更「快趣」搜出設計性較高的品牌及作品，但少了在家品展內探索的體驗。現在的快而準算是以性價比為本，但其實變相更流水作業。不知這種太過計算及點對點的採購方式是否最佳處理手法，因為不論對於買手及媒體，求新及意外收穫，才是家品展的竅妙之處。

文：Dawn Hung（www.sedimento.co）

編輯：陳淑安

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