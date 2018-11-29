意國品牌跨界合作 時裝界T Factory計劃登場

了解品牌DNA 尋找定位

能夠成為首位被Tod's選中，參與「T Factory」計劃的設計師，Alessandro Dell'Acqua感覺如何？他表示：「我們雙方都擁有相同的價值觀，能夠有機會參與開創這個重要的項目，我感到非常榮幸！另一方面，我很高興可以跟自己創作世界完全不同的品牌連繫起來。」他筆下的N°21，風格向來走「型女」路線，為了令兩者在設計上得到平衡，Alessandro表示：「埋首創作聯乘系列時，我先從了解品牌的DNA開始，然後按照自己方式詮釋，使設計變得更現代化與創新。」對於Alessandro Dell'Acqua來說，他怎樣理解品牌的精髓？「我認為Tod's 是『意大利製造』精神的鮮活例子，這次的capsule系列，我便以『愜意奢華』作重點特色，透過與品牌設計師分享他們的專業技術，創作出定位一致的產品之餘，同時亦保留了舒適及實用兩大重要元素。」

經典設計 注入型格元素

從Alessandro Dell'Acqua筆下的Tod's系列中可見，他刻意保留代表品牌經典皮革原色系的棕色調外，並選擇把其鍾愛的黑色及裸色糅合，他表示：「在造型設計上，品牌沒有限制我的創作空間，反而給予很大的自由度，所以我便把女性優雅撩人的媚態呈現其中。」那麼，Alessandro Dell' Acqua在設計這個capsule系列時，他的靈感從何而來，心中又有想着什麼類型的女性？「由於這是一個capsule系列，所以一開始時，我並沒有什麼實際靈感，但我希望從自己的宗旨，以及Tod's的品牌精髓着手。設計的時候，我在想着一個非常世故的女人，想要透過她表達出一名優雅女性走進平凡世界的景象。」此外，Alessandro Dell'Acqua補充：「我希望每位穿著我的設計的女性，都能從中感受到舒適的感覺，同時保持她的個性。」為切合他心中所想，在衣服款式方面，Alessandro Dell'Acqua特別研究出理想的衣櫥單品，帶來了如軍褸、乾濕褸、羽絨外套及Biker皮褸，為品牌昔日的形象，多添一份型格感覺。至於，品牌代表作之一的鞋履，Alessandro Dell'Acqua就選擇從經典的Gommino着手，炮製出剛柔並重的設計，「我延續Gommino的百搭特質，創造出能夠在日夜間穿著的款式，並加入了多種有趣面料，例如漆皮及絨毛」。

最後問他對「T Factory」計劃有什麼看法？「它給所有來自各領域的創意人才、年輕人，提供一個很好的機會。這種新的創意模式，不受季節限制，並縮短季與季之間距離，正好為消費者帶來新鮮感 。」

查詢：Tod's 2199 7752

文：Vivian Lau

編輯：王翠麗

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