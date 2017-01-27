專訪川內鮮輝 100公里追夢 劍指世界第一

川內鮮輝由4歲開始練跑，一直以跑馬拉松為主。「大學畢業後成為印刷公司的營業部職員，由於工作關係經常要跟客人溝通，所以練跑時間少了，馬拉松時間也下跌至2小時50分，足足比大學時代慢了30分鐘。」鮮輝說在職場那3年中，腦海不斷浮起一個念頭，到底這是否他想過的生活，臨死前會否因為沒有專注在喜歡的跑步訓練上而後悔？所以在2016年3月，他決定辭去工作，成為全職長跑運動員，希望能夠以長跑過自己理想的生活。雖然轉為全職跑手，但他也沒有聘請教練，一如哥哥川內優輝一樣自己訂定訓練計劃，以「市民跑手」的身分參賽。

專注跑100公里 盼代表日本出戰

既然成為全職運動員，鮮輝除了重新訓練及參加日本各地賽事外，也開始思考自己的跑步目標，「雖然全職跑步後，2017年再次刷新自己的馬拉松紀錄，以2小時17分完賽，但在日本跑手中，這成績只能排行在100位左右，要代表日本出戰世界大賽，幾乎不可能」。相反當年他在100公里超馬的世界排名卻在第5位，鮮輝說想得現實一點，便決定專注100公里超馬，「哥哥（優輝）也說我可能更適合跑100公里賽事，專注這項目不是更好嗎？」有了這位日本市民最強跑手的建議，鮮輝便更加有信心，不單止以代表日本為目標，更劍指世界第一的寶座。

由馬拉松一下子跳至100公里超馬，距離暴升了一倍有多，訓練量理應要大幅增加，過程豈非很艱苦？川內鮮輝卻說每月練跑距離差不多，「現時每月大概跑550至750公里，即每日跑約20多公里，與馬拉松訓練的分別不大，不過會加插長距離訓練，以掌握比賽時的節奏」。長距離即是多少？鮮輝說會跑100公里，即是足足跑一個賽事的距離！「很多人問我跑這麼長時間不會很辛苦和悶？其實現在做了全職運動員後，有很多活動、訓練班要兼顧，反而練跑時我才可以專注投入，想自己喜歡的事情，所以我很珍惜這些時間，怎會覺得辛苦？」他說既然以世界第一為目標，就不可能會有舒適的道路。

落敗受打擊 調整訓練再出發

100公里的超馬賽事，川內鮮輝說剛開始也不太順利，「2015年第一次跑，因為完全沒有概念，不知道應該如何分配體力，所以便以自己跑馬拉松的速度跑，結果40公里左右便體力大跌，之後更要步行，比起長者或清理場地的義工走得更慢」。最終以11小時多完成，鮮輝說對他的打擊很大。成為全職跑手並調整訓練後，他很快已在柴又、四萬十川等賽事中奪得冠軍，時間亦大躍進，大幅縮短至7小時以內，記者即時計算一下，鮮輝只以約每公里4分鐘的速度完成賽事，實在驚人。「其實不少日本跑手也能做到這種速度，可能因為日本人自小已在長跑風氣熱熾的環境下長大，大學界的接力賽事箱根驛傳（見另文）更是年度盛事，電視台、傳媒都會爭相報道。」鮮輝自己每年也會現場觀看，大學考試時更以入讀傳統跑步名校為目標，可惜最終也未能代表學校出賽，他對此也感到相當遺憾。

出乎意料 辭工跑步反影響哥哥

鮮輝去年10月在四萬十川超馬賽中以6小時42分奪冠後，即時對今年6月在北海道佐呂間湖超級馬拉松寄予厚望，因為這是選拔代表日本出戰世界賽資格的賽事，所以他很希望能跑入頭4位。可惜他雖然破了自己紀錄，以6小時28分衝線，卻只能屈居第5位，鮮輝說當時他的確很失望，但很快便重拾鬥志，為明年作好準備。記者看着今年冠軍的完賽時間，足足比鮮輝快19分鐘，忍不住問他要花多少年才能成為世界第一？「其實如果明年比賽當日的天氣及環境合適，自己打後的訓練過程亦順利，相信明年我也有機會跑出這個時間。」成為全職跑手後，鮮輝可以全心投入訓練，成績突飛猛進，難怪哥哥優輝今年勝出波士頓馬拉松後，受訪時說受到鮮輝影響，自己也決定明年辭去公務員的工作，全職跑步。鮮輝說對這件事感到很驚訝，因為哥哥實在太強大，從來只有他受哥哥影響，從沒想過原來自己可反過來影響哥哥，而且還是人生上一個重要的決定，所以鮮輝也有點高興。

大家看到現時的鮮輝，一定感受到他對跑步的濃厚熱情。其實每個愛跑步的人，都會有不同理由，有人是為了減肥、身體健康、練氣、擴闊社交圈子等，川內鮮輝最初卻沒有這些選項，只因媽媽川內美加是長跑選手，所以從少便開始訓練優輝、鮮輝及鴻輝三兄弟。鮮輝在4歲時已開始練跑，三兄弟每天也為了跑得更快而訓練，笑說小學時期跑步對他來說猶如地獄，每天也身心俱疲。直至升上中學，跑步社的訓練變化多端，除了練跑還有肌力訓練等項目，最重要是可以跟很多同學一起跑，練跑已不再苦悶，還讓他有上了天堂的感覺。而長大成人後，鮮輝面對可以選擇的人生，他沒有選擇安穩過活，而是為了達成自己的夢想，一頭栽進另一個競爭更激烈的世界。看着鮮輝在北海道佐呂間湖超馬以自己最佳時間跑回終點，卻依然無法跑入頭4位內、取得日本代表資格時落淚的面容，記者也忍不住鼻子一酸。不過，這也是沒有辦法的事，懷抱着「世界第一」夢想的人，又豈止鮮輝一個？

文：周群雄

編輯/鄺泳嵐

美術/謝偉豪

電郵/lifestyle@mingpao.com