Quicknote：Krug香檳隨音樂轉動

上星期Krug第六代掌舵人Olivier Krug來港，更示範品嘗Krug香檳的心得，只要在飲酒時播放不同音樂，口腔內的香檳自然會有不同的變化，而且關鍵是不用「聆聽」音樂，只需專心感受口感及味道即可。記者親身嘗試後，發現味道的確有微妙的改變，最大的分別，在於播放節奏輕快的音樂時，口腔內的氣泡感覺上竟活潑起來。除此之外，當日還有機會一嘗Krug Clos du Mesnil 2004，這款品牌旗艦級香檳只採用來自1.84公頃細小果園內的單一年份Chardonnay釀製，而且只有在葡萄品質達標時才出產，所以產量極少，每次的產量亦只得12,000支左右，非常珍貴。

售價：$1,520（Krug Grande Cuvée 166ème Édition）、$7,500（Krug Clos du Mesnil 2004）

網址：www.krug.com

整理：周群雄