Quicknote：Krug香檳隨音樂轉動

【明報專訊】被譽為香檳王的Krug，最近推出了珍稀系列Grande Cuvée 166ème Édition。這系列的獨特之處在於成酒是由Krug酒窖內的140種基酒調配而成，基酒的年份更跨越十多年，可說是調酒師的悉心傑作，每個版本的味道都各有特色。166èmeÉdition的葡萄品種比例為45% Pinot Noir、39% Chardonnay及16% Meunier，入口後帶有蘋果、杏仁及檸檬的味道，口感非常清新及富有果香，餘韻悠長。
上星期Krug第六代掌舵人Olivier Krug來港，更示範品嘗Krug香檳的心得，只要在飲酒時播放不同音樂，口腔內的香檳自然會有不同的變化，而且關鍵是不用「聆聽」音樂，只需專心感受口感及味道即可。記者親身嘗試後，發現味道的確有微妙的改變，最大的分別，在於播放節奏輕快的音樂時，口腔內的氣泡感覺上竟活潑起來。除此之外，當日還有機會一嘗Krug Clos du Mesnil 2004，這款品牌旗艦級香檳只採用來自1.84公頃細小果園內的單一年份Chardonnay釀製，而且只有在葡萄品質達標時才出產，所以產量極少，每次的產量亦只得12,000支左右，非常珍貴。
售價：$1,520（Krug Grande Cuvée 166ème Édition）、$7,500（Krug Clos du Mesnil 2004）
網址：www.krug.com
整理：周群雄