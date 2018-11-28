GAJA的改革步伐是這樣走來的……

意大利人一向非常重視本土葡萄，特別以土產種植的Nebbiolo葡萄引以為傲，而GAJA的第四代傳人Angelo引入赤霞珠品種簡直是背叛了整個民族！但正正因為赤霞珠是國際葡萄酒界的共同語言（猶如英文一樣），Angelo亦因而令意大利葡萄酒衝出世界舞台，成為世界殿堂級的酒莊。

GAJA最先主要釀造Barbaresco葡萄酒，然後擴展至Barolo葡萄酒，繼而於90年代擴大版圖，先後於1994年及1996年購入Pieve di Santa Restituta及 Ca ' Marcanda，加入Brunello 及成功地推出Super Tuscan 葡萄酒系列，繼續GAJA勇於創新的風格。七十八歲的Angelo依然神采飛揚，近日正式帶他的么子Giovanni到香港與大家會面，為第五代接棒鋪路。

意大利酒壇名莊

說Angelo Gaja是意大利酒壇的反叛壞孩子也絕不為過。由於他的反叛個性，亦令他於60年代意大利酒壇掀起的Barolo大戰中，成為最具爭議的名字，亦被國際酒評人譽為不可多得的Barbaresco之王。Angelo看到當時國際葡萄酒舞台都是法國的天下，決心大改革以釀造出可媲美法國五大莊園的頂級葡萄酒，1964年他將父親早年購入的San Lorenzo視為大展拳腳的地方。一方面他請來專家Federico幫助，而這位葡萄專家卻看出San Lorenzo的非凡潛力，把赤貧地變成葡萄的天堂，亦將生產量大幅降低。在釀酒方面，為了馴服Nebbiolo的強勁丹寧，縮短浸皮時間及改用法國小型橡木桶陳年等，釀出優雅而不需要等上十年才可喝到的好酒。

另一方面，他亦拔掉最備受推崇的Nebbiolo引入赤霞珠，讓葡萄酒愛好者對意大利酒另眼相看。他亦是第一個引進單一葡萄田概念的人，在 60年代尾開始將三個Barbaresco的葡萄園——Sori San Lorenzo、Sori Tildin 和 Costa Russi變為單一葡萄田，跟傳統意大利酒不特別去把葡萄田分野種植的方法截然不同。另外他亦不惜在1996年將這三款原本屬於意大利葡萄酒最高等級DOCG的酒款降級為次一級大產區Langhe的DOC，也堅持將5%的Barbera混入Nebbiolo內，令帶紅果香的細膩酒體加入了黑莓及紫羅蘭的優雅。不過在家人反對下，在2013年亦把三款酒改回100%Nebbiolo，重回Barbaresco DOP (等同DOCG）的懷抱。當然不少得獲獎無數及繼續創新的Super Tuscan 葡萄酒系列的誕生。

「太可惜了」赤霞珠葡萄酒

1978年Angelo決定於到父親位於Langhe的家前拔去意大利人最被推崇的Nebbiolo葡萄，而改為種植赤霞珠葡萄。作為傳統派代表的爸爸，看到這反叛子正在做些丟意大利人臉的事，第一句評語便不禁說了「Darmagi」，意大利文的意思是「太可惜了」！Angelo亦將這葡萄酒命名為「Darmagi」，1982年是第一年的出產年份，這可算是意大利人的幽默，但是這款葡萄酒卻一點也不可惜，此酒獲獎無數兼被多位國際知名酒評人如Robert Parker的評價極高，亦把GAJA推上國際大舞台。

如何面對地球暖化

Angelo將交棒給第五代的兒子Giovanni，而他的兩位女兒亦有參與酒莊的工作。長女Gaia亦繼續傳承GAJA勇於革新的理念，由於地球暖化日益嚴重，亦影響葡萄的生長及收成，她聘請了顧問團隊，在葡萄園進行改善種植優化的工作，希望以自然生態方式去令葡萄樹健康成長，令泥土保持濕潤，不需農藥去對抗害蟲和疾病，亦在葡萄園加種其他花類和植物等，為保護地球自然生態出一分力。由於地球暖化，問Angelo會否有天需要轉種其他葡萄時，他說意大利的本土葡萄都是屬於遲收割的品種，如Nebbiolo、Sangiovese等，比較耐熱，不像法國可能要早些面對這氣候問題而改種其他品種。

七十高齡仍可每天喝酒之謎

Angelo很雀躍的告訴我，他剛去上海走了一趟，得知國內開得最多的西餐廳是意大利菜，而在眾多上海的餐廳中，GAJA的葡萄酒銷售排名第二，僅次於Penfolds。他認為意大利菜配意大利酒是最美妙的配對，看見在中國的好成績，亦證明中國人也很喜歡意大利菜，他感到十分欣慰。他今年雖然已屆78歲，但仍堅持每天喝美酒配美食。他的養生之道就是每天中午及晚上吃飯時喝一杯優質葡萄酒，其餘時間不喝，他說這就是他的養生的秘訣。

至於兒子Giovanni今年三月才正式接棒，現在正慢慢學習管理酒莊的不同部分。問到GAJA在意大利Sicily的Mount Etna火山葡萄酒的計劃時，他說這是跟Graci的聯合投資，現在還在培植階段，應該要數年後才會在香港見到它。爸爸Angelo補充，GAJA的宗旨是要推出優質葡萄酒，所以他們並不心急，慢工出細貨。預計屆時產量最多每年20-25萬瓶，紅白酒的比例為白酒佔75%，而紅酒佔25%，非常期待這新系列的誕生。

■Profile

黃詩詩

蘇格蘭認可的威士忌大使，擁有英國WSET高級品酒師證書（第三級），亦是香港葡萄酒評審協會的專業評判及香港酒業總商會的評審委員。葡萄酒及烈酒專欄作家及博客。

■心水推介

不可不試的葡萄酒

要了解傳奇酒莊GAJA的風格，不可不試的GAJA葡萄酒，包括作為Barbaresco之王的經典GAJA Barbaresco 、單一葡萄園的GAJA Barbaresco Costa Russi、代表改革引入Cabernet Sauvignon的GAJA Darmagi及改革引入的Chardonnay GAJA Gaia & Rey。

文：黃詩詩

編輯：陳淑安

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