果人果事﹕定價策略的改變

售價離地 依舊熱銷

去年Apple推出的革命性iPhone X，使用突破性Face ID及OLED全屏幕設計，入門價格$8588，大容量的iPhone X甚至近萬元，初時很多分析師均指Apple的高定價策略出錯，用家也抱怨iPhone的售價十分離地，但結果iPhone X推出後賣個滿堂紅，長期佔據銷量榜冠軍，證明Apple用家都是「口裏說不，身體卻很誠實」。而除了提升產品入門價，Apple也提供更多處理器、記憶體及儲存容量升級選項，令售價能夠達到「天文數字」。

早在2015年推出Apple Watch時，Apple已嘗試測試用家能夠接受的產品價格上限，當中Apple Watch Edition手表價格高達$129,800，用家對這功能平平但價格超離地的Edition版本反應奇差。新一代的Apple Watch普通版零售價雖然比上一代增加了約19%至25%，但把大屏幕、跌倒警告及心電圖等功能計算在一起，仍算是一個可以接受的價格。在2018年初推出獨立發售的太空灰Magic Keyboard及Magic TrackPad，開始時售價也高達$1148，相對功能完全一樣的普通版貴了$200，可能是銷量實在太差，Apple近日又悄悄把價格下調至$999，比普通版只貴了$50。

市場飽和 提價增整體利潤

智能手機經歷十多年發展，手機市場已趨飽和，加上Apple推出了各種延長舊iPhone壽命的措施，例如更有效率的iOS 12及用優惠價更換電池等，都拉長了iPhone用家的換機周期，Apple感到iPhone銷量開始放緩，近日更宣布不會再於業績發布時公布不同產品的銷售數字。除了市場放緩，愈演愈烈的中美貿易戰、世界各地增加的稅務支出，都迫使Apple要尋找更多盈利，才能支持公司的長遠發展及股價。而提高售價是一個最有效的方法。最近公布的業績，顯示去年iPhone銷售數字雖然減少了，但平均單價卻提升了，使整體利潤也隨之上升，證明iPhone X的高價策略十分有效。

作為一名忠誠的Apple用家，日常生活已離不開它的產品，只要新產品注入更多令人驚喜的功能、繼續提供良好的使用體驗，都不會計較付出多一點。若有一天Apple只把iPhone或MacBook Pro加價但卻沒有加入任何令人興奮的功能，或只是轉換一下顏色，也許就是我離開Apple的時候。

文：Johnny Chan（麥客居店主）