型男恩物 剃鬚美顏一機過

市面常見的電鬚刨，可以刀片數量區分，第一是單刀片式的電鬚刨，在平價或旅行專用電鬚刨上最常見，其次則是是雙刀片及三刀片的電鬚刨，則可再分為旋轉式（圓形刀頭）及震動式（半圓刀頭）設計。由於刀頭、刀網等的設計各有不同，很難說旋轉式或震動式哪種會較好用，但近年不少生產商都主力推出三刀頭旋轉式電鬚刨，配合浮動刀頭設計，提供更貼面的感受。

偵測鬍鬚密度 調節效能

今次推出的S9000 Prestige系列主要採用三刀頭設計，為加強剃鬚效果，加入不少專利技術。其中刀片以納米技術強化，除了令刀鋒更鋒利，耐用性亦提高，配合採用特製金屬塗層的刀網，當刀頭在皮膚上移動時，能減少摩擦力及提供更順滑的剃鬚感受。不過，最大的賣點是內置偵測鬍鬚密度的感應器，可每秒進行15次偵測，之後再按鬍鬚的密度調節最佳的剃鬚效能，就算已留了多天的長鬚，都可以輕易清除。

為了令用家可以配合自己的習慣，機身設有三種的個人設定，分別有「溫和」、「一般」、「快速」。「溫和」的轉速會較慢，適合鬍鬚生長速度較慢的用家，而「一般」則為正常的剃鬚模式，最適合需要確保「面無雜毛」的用家。至於「快速」則以高轉動來加快剃鬚時間，適合趕時間出門口的用家使用。S9000 Prestige亦支援Aquatec乾濕剃鬚技術，無論是使用剃鬚啫喱、泡沫濕剃，或是拿起即用的乾剃都無問題。

此外，S9000 Prestige系列亦支援無線充電，只要放在充電板即可充電，而機身亦達到IP7防水，整個電鬚刨用水冲洗都不怕漏電壞機。由於電鬚刨使用Qi無線充電製式，所以充電板亦能為支援Qi無線充電功能的手機充電。而完全充電大約需要3小時，並提供60分鐘使用時間，以一般用家每天使用8分鐘計算，大約一星期充電一次即可。如果完全無電，亦支援快充功能，可充18分鐘使用數分鐘，夠剃一次鬚。

轉換配件 變身潔面刷按摩器

與之前推出的S9000系列電鬚刨一樣，S9000 Prestige系列亦會設有3種用於男士美容的配件，分別有控油潔面刷、按摩滾輪及眼部按摩頭，其中控油潔面刷可清走毛孔的油脂加強控油效果，而按摩滾輪及眼部按摩頭則可激活肌膚及減少黑眼圈。今次支援無線充電的電鬚刨共會推出3種不同型號，分別有SP9880/61（$7288）、SP9863/14（$3798）及SP9860/13（$3298），想有齊以上美容配件，便要入手SP9880/61。

售價：$3298起

查詢：2619 9663

文：勞耀全

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪

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