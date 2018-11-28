Watch News﹕「守護者」防震新表

「我們之前有以航海、賽車等為主題的系列，全新的Jetliner II P-S Automatic腕表則以航空為靈感。小秒針設於6時位置，我們特別為新表設計了全新CVS-410機芯，在品牌的功能特色之上加以改良，提升效率性能。」Stefan Kunz指出。

機芯內的「防震盪」磁力系統，確保腕表的效率。系統由兩個圓柱形的永久磁鐵組成，位於擒縱輪引發齒輪跳格的輪齒之間，能令由極化鋼（polarized steel）製成的小秒齒輪時刻保持正確位置，系統因而不受金屬片磨損，性能更佳。

「機芯的主發條亦比以往的更長，力度更強，令發條扭矩的動力儲存分佈更佳。因為發條力度和長度增加，上鏈擺陀亦因應改良，確保主發條能完全上鏈。」擺陀由5級鈦金屬、Thungsten88兩種高科技物料結合製成，能消除滾珠軸承重量不平均帶來的震動，令上鏈更有效。

表殼側面由5N粉紅金製成，其餘部件採用鈦金屬，以減輕重量。腕表分別備有黑色、藍色、白色或紅色Nitril表鏈或鱷魚皮版本。

文：Tung Cheung

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