Watch News﹕「守護者」防震新表

【明報專訊】認識Cvstos的人可能不算多，因為品牌在2004年才面世。Cvstos在拉丁文中是「守護者」的意思，事實上兩位創辦人的來頭可不小，Sassoun Sirmakes是Franck Muller集團大股東兼主席Vartan Sirmakes之子，從小已接觸製表工業，17歲加入Franck Muller磨練，22歲已創立出自己的品牌，另一創辦人Antonio Terranova則同時身兼腕表的設計師。品牌市場及銷售經理Stefan Kunz早前親身來港，介紹品牌最新的腕表傑作。
「我們之前有以航海、賽車等為主題的系列，全新的Jetliner II P-S Automatic腕表則以航空為靈感。小秒針設於6時位置，我們特別為新表設計了全新CVS-410機芯，在品牌的功能特色之上加以改良，提升效率性能。」Stefan Kunz指出。
機芯內的「防震盪」磁力系統，確保腕表的效率。系統由兩個圓柱形的永久磁鐵組成，位於擒縱輪引發齒輪跳格的輪齒之間，能令由極化鋼（polarized steel）製成的小秒齒輪時刻保持正確位置，系統因而不受金屬片磨損，性能更佳。
「機芯的主發條亦比以往的更長，力度更強，令發條扭矩的動力儲存分佈更佳。因為發條力度和長度增加，上鏈擺陀亦因應改良，確保主發條能完全上鏈。」擺陀由5級鈦金屬、Thungsten88兩種高科技物料結合製成，能消除滾珠軸承重量不平均帶來的震動，令上鏈更有效。
表殼側面由5N粉紅金製成，其餘部件採用鈦金屬，以減輕重量。腕表分別備有黑色、藍色、白色或紅色Nitril表鏈或鱷魚皮版本。
文：Tung Cheung
查詢：Cvstos 2522 8800