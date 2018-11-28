陀飛輪象徵太陽 地球體表面 Récital 22腕表勇奪金指針獎

金指針大獎：

Bovet 1822 Récital 22 Grand Récital腕表

品牌前年推出Récital 18 Shooting Star陀飛輪腕表，將機芯與專利不對稱表殼結合；去年Récital 20 Astérium陀飛輪天文表則在Récital 18的表殼結構內加入天文顯示，來到今年的Récital 22，腕表構造有如一個天文儀，飛行陀飛輪象徵太陽，半球形的地球沿軸心轉動，並以24小時制式顯示時間；小巧的月球則伴着地球，沿軌道每29.53日繞地球一圈。

最佳復刻腕表：

Vacheron Constantin Historiques三重日曆1942腕表

設計靈感源於參考編號4240腕表，誕生於1942年，復刻版以低調優雅方式，將小時、分鐘、6時位置小秒盤、指針式日期指示、視窗式月份與星期指示融匯於表盤中。腕表用上復古雙色調鍍銀表盤，搭配深藍色日期顯示。

最佳女裝表：

Chanel BOY·FRIEND Skeleton腕表

2015年推出的BOY·FRIEND系列腕表，今年首次搭載高級製表鏤空機芯Caliber 3，歷經3年研發，機芯內的一連串連接垂直輪系結構，懸浮在八角形米色金表殼中。鏡面拋光的米色金突顯機芯層次，Caliber 3是品牌自家製作的第3個機芯系列，手動上鏈，備時分秒顯示。

最佳女裝複雜表：

Van Cleef & Arpels Lady Arpels Planétarium腕表

品牌詩意複雜功能腕表系列的新成員，38毫米18K白金表殼鑲上圓形鑽石。表盤以砂金石象徵宇宙夜空，中央的太陽為玫瑰金，白金流星顯示時間；粉紅色珍珠貝母為水星，綠色琺瑯為金星，地球是綠松石，鑽石則代表月亮。機芯經過精密計算，各行星和月球也按真實速度公轉。

最佳複雜機械表：

Greubel Forsey Grande Sonnerie腕表

在腕表的複雜功能中，三問報時最為神秘，而Sonnerie自鳴表又比三問表的層次更高。自鳴表顧名思義就是腕表會在固定時刻以音響自動報時。小自鳴只在整點報時，大自鳴則每15、30和45分鐘及整點皆會報時，機芯結構更為複雜。此表經過11年研發，由逾900枚零件組裝而成，機芯內部的共鳴廂設計，令聲音更為清晰。

最佳運動表：

Seiko Prospex 1968 Diver's Re-creation腕表

唯一獲獎的日本製腕表，是Seiko為了向日本歷史上第一款300米防水的專業潛水表致敬的復刻版。1965年日本第一款潛水表誕生，僅3年後，Seiko便生產出性能卓越的300米防水表。此復刻表忠於細節，表殼由品牌的全手工Zaratsu砂輪拋磨法打磨，帶來極具質感的紋理。

最佳工藝表：

Hermès Arceau Robe du soir腕表

無論是琺瑯、精雕、鑲嵌，工藝腕表都極其考驗藝術工匠的功力，Hermès這枚腕表的表盤描繪了一匹色彩鮮豔的馬頭，以獨特馬賽克細工鑲嵌工藝製作而成。工匠採用2200粒極其細小的馬賽克，勾勒出馬匹靈動的形態。這些馬賽克小碎片均為皮革，比傳統的蛋殼、礦物，控制上更添難度。

最佳挑戰表：

Nomos Glashütte Tangente neomatik 41 Update腕表

德國表的得獎代表。單聽獎項有點令人不明所以，簡單點來說就是表揚創新表款。Nomos在Tangente系列推出「Update」日曆腕表，配搭全新DUW 6101 機芯，「色塊式」日曆刻度位於表盤外緣，由31個鏤空窗構成，以新穎方式顯示日期，而不破壞腕表本身的美感。

文：Tung Cheung

編輯/陸亮瑋

美術/謝偉豪

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