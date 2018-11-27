論盡教育：昔日狀元何處去

能夠在數以萬計考生中脫穎而當狀元，人生旅途中應是贏在起跑線的一群。他們入大學很多選讀醫科，如此說來，中環中建大廈這座醫生樓應有很多昔日狀元，似乎又並非如此。

四屆特首無一狀元

如果以社會地位衡量成就，四屆特首都不是狀元，即使是考試年年第一的林鄭，也非當年會考狀元，曾蔭權不是，梁振英更不是。向下掃一掃，歷屆行政局及行政會議成員無人是狀元出身，立法局／會人數眾多，記憶所及存疑的僅有一個李汝大。大學校長中，據他報作者左丁山說劉遵義曾是中學會考狀元。由此可見，考試狀元與社會地位、社會貢獻並無必然關係。

「小時了了，大未必佳」是孔融和陳韙的故事，陳韙雖然有點老氣橫秋，但所言並非無理，何况他也留有餘地，「未必」而已。今時今日好多家長擔心兒女輸在起跑線，樣樣驚執輸，雖說父母愛子之心無微不至，照上述所言，應該放開懷抱。王師奶遇過好多有學歷無能力的人，但不至偏激到叫人唔使讀書，話讓兒女隨心所欲，讀又好，唔讀又好。基本的路仍是要行的，人生處處都是起跑線，無所謂輸贏，看一眾狀元，各奔前程，未必可以「狀」完一次又一次。

王師奶有個世侄，在傳統名校教DSE班，趕課趕到氣咳，可以說應教的都教了，世侄認為今次考試成績應該無問題，怎料調查之下，原來全班有四分之三人有去補習社補習，另有兩個是專人一對一。世侄問呢批去不同補習社的學生，補的是什麼？原來不是課程內容，是補答題技巧，還有包圍題目、估計考試內容，有點似馬場落注。事實他們的大包圍再細選頗為準確，狀元就是這樣產生。當然不是所有狀元都要補習，但確實好多榜眼探花都是這樣產生，這些學生還告訴世侄一個秘密，校長的兒子也是補習社的學生。看！教課程的是學校的老師，捉題目的是補習社的阿sir，狀元就是這樣產生。

課程靠老師 捉題靠補習

理論上狀元入讀大學理應成績特別標青，一級榮譽畢業應該無走雞，事實又是否如此？中學純是記問之學，大學成績參考因素好多，所以中學會考狀元並非坐定粒六。老爹有個學生女兒在美國長春藤大學讀新聞系，平時功課做得好好，絕不走堂，考試時知道自己答得完美，怎料放榜時該科只得B。她自然不服氣，質問教授。教授說：「你上課足，功課做得好，試卷也答得完美，但你上課時從來不發問，討論問題時也從來不主動提出意見，這不是做學問之道，何况你選的是新聞系，這是我給你B的原因。」幾經爭取，教授改給了她一個B+。

王師奶好想記者們深入調查過去20年的考試狀元成就，好讓家長們參考，讓他們知道正如傅聰先生所說：「拿一次鋼琴比賽冠軍並不代表什麼。」

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟

wongszelai@yahoo.com.hk

文﹕王師奶

[Happy PaMa 教得樂 第218期]