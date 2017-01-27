辣媽CEO：貴教窮養

說實話，爸爸對大哥的態度要求，比對我嚴厲嚴格很多。對我的耐性包容，即使不是天淵，都確有極大的分別。我相信和上一代人的「窮養兒，富養女」有關。又要講一句今時不同往日，男主外女主內、男人是強者，女人是弱者的日子，俱往矣！以我小時候的切身體會，加上做媽媽的親身經歷，其實教養子女，不應該亦不再有男女之別。我的宗旨是貴教窮養。

上一代相信「窮養兒，富養女」

貴教，不是字義表面，不是說幾貴的教育費用都願意付出承擔。其實最彌足珍貴的教育，是父母自小對子女的身教言教，還有家教，教育子女成為有品德的人。以生命影響生命，為孩子樹立好榜樣，讓孩子接受正確的價值觀人生觀薰陶，耳濡目染之下成長，是真正功德無量。不止是父母子女，任何人，能給予別人最珍貴的禮物，就是時間。人與人之間最近又最遠的距離，原來同樣是心與心之間的距離。

只嘆今日捨本逐末者眾，不惜犧牲健康和子女相處的時間，拚命工作為了掙更多的錢，就是為了給子女他們認為是最好的。其實快樂簡單愛無價，是誰把快樂變得如此痛苦又難得？什麼時候開始愛成為交換的籌碼？

貴在花時間 窮在知感恩

窮養，此窮不是彼窮！我講的窮養，不是大家近日在報章媒體投訴綜援不夠用，子女想吃生果都沒錢買，阿女想學跳舞彈鋼琴、阿仔想有自己房間都是遙遠的夢的那種窮；而是要孩子知道「一粥一飯，當思來處不易；半絲半縷，恒念物力維艱」。吃得飽穿得暖有書讀有屋住，應該懂得要感恩。世界上沒有不勞而獲，亦沒有免費午餐，想要有收穫就要先努力耕耘。

可是對活在富庶社會的孩子，還有天大地大我子女最大的父母來說，是夏蟲語冰加對牛彈琴！在「茶來不伸手，飯來不張口，老奉被伺候，習慣被服侍，還要唔該都無一句」的時候，我繼續堅持講「千金難買少年窮」，是我不合時宜，還是大家久違了？人窮志不窮，不窮。窮志又窮人，豈一個窮字了得？

再富，也不能富孩子，是Bill Gates說的。再富，也要苦孩子，是郭台銘說的。是貴教窮養的最佳演繹。

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長

文﹕張慧敏

[Happy PaMa 教得樂 第218期]