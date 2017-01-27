教大GPS：性教育：領養孩子如何理解家庭觀？

聯合國2018年最新出版的國際性教育指導文件及學術期刊中，討論的「性教育」是多面向。除了關注性健康外，另一個面向是教育孩子「什麼是家庭關係和價值觀」。

要擴闊「一父一母」家庭定義

我的家庭在哪裏？家庭成員有哪些？有什麼角色？是幼兒園至小學的性教育課程。我的兩個孩子在念幼稚園和初小時，已經開始在學校的性教育成長課中學習家庭是什麼，成員有哪些等課題。我曾在政府領養課工作一段長時間，家中也有一名領養孩子。作為領養媽媽，我觀察到學校性教育「一父一母血緣關係」定義的限制，我們要擴闊家庭定義，才能包容領養孩子的成長需要。

從孩子懂得談天，兩歲上幼兒班開始，我和家人已經透過故事或談天告訴孩子，我是你媽媽，但你有另一個生母。你有兩個媽媽、兩個爸爸，我們都愛你。因此，孩子在班上畫家庭圖功課時，會有兩個爸爸、兩個媽媽，有時會有兩個婆婆和公公呢！再長大一些，孩子說，媽媽，我的生母長得比你漂亮，又不會催我做功課，我掛念她，昨晚我夢見她。我說，是啊，孩子，你那麽漂亮，可以想像你生母也是漂亮的啊！

作為領養媽媽，我的原則是如實坦誠地接納孩子；也希望在愛及鼓勵下，孩子在每一個人生階段都可以真誠坦然地接納自己，不因自己的不同，或者主流社會對家庭的狹窄定義，而認為自己不足。

最重要讓孩子接納自己

有一次學校老師問道，你告訴孩子身世，不怕孩子自卑嗎？我說人生最重要是接納自己，得到師長的理解和接納，包括不用找口來迎合其他人對家庭的定義，令孩子肯定自己。坦然和尊重自己，令孩子更具自信。孩子的老師朋友都知道孩子有兩個媽媽。孩子不用花力氣去隱藏自己，也不用刻意去告訴人家。孩子在生活中已經打破了一父一母血緣關係的定義。孩子的老師朋友也在跟孩子的相處中，理解到更廣闊的家庭定義。領養文獻中談到，如何接納孩子的領養身分很重要，告知孩子身世愈早開始、愈坦然愈好。

性教育中的家庭定義，要擴闊至可以包容來自不同家庭組合的孩子或成員。當中我們也帶出尊重自己，不排斥他人，包容多元的關愛價值觀。

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。

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文﹕郭勤（香港教育大學特殊教育與輔導學系助理教授）

[Happy PaMa 教得樂 第218期]