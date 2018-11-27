言語自聊：訓練咀嚼的藝術

理論上，四歲小朋友的口肌已完全發展，可以進食一般成人的食物。「聽說進食時咀嚼跟小朋友說話能力有關，其實是不是真的？但除了說話和吃東西都用口這共通點外，兩者好像沒太大關係。」媽媽提出了這個問題。

只吃碎餸菜 口部肌肉少訓練

「咀嚼和說話能力有關係」這說法，最多只說對一半。要弄清楚兩者的關係，首先要明白小朋友說話發展分兩大範疇：咬字發音和語言發展。咬字發音是指說話的清晰度，常見的錯誤例如：把「三」說成「擔」、「豆」說成「狗」等，或是平常所指「黐脷根」那種咬字不清晰。這方面跟咀嚼能力可能有關係，因為咬字和咀嚼一樣，需要配合舌頭、嘴唇和下顎的肌肉。如果小朋友長時間只吃碎肉碎菜，變相減少了口部肌肉訓練。當相關肌肉不夠強時，便可能影響咬字。

來到小朋友說話發展的第二大範疇：語言發展，即指小朋友的語言能力，例如句子的長短、結構是否完整、詞彙多少等，這部分跟腦部發展，以及家長和環境的語言刺激有關；所以，再多的咀嚼也不能幫助語言發展，小朋友咬字能力跟句子內容沒有關係。

要鼓勵小希咀嚼，不是一朝一夕的事，爸媽總會因為怕他們營養不足、或用餐時間過長而放棄。所以，首先要先調整目標，不能一開始就要求小朋友大口大口地吃大人的食物，應按小朋友的能力小步小步地循序漸進。以小希為例，目前他只接受約2至3mm大小的碎肉碎菜，所以他現在的目標應該是大概5mm的肉和菜，由於變化很小，小朋友大多不為意，比較容易接受。

鼓勵咀嚼要循序漸進

當5mm的目標達到並鞏固後（持續約兩至三星期，視乎小朋友的接受程度），爸媽可以再把食物的大小增至8mm，重複同樣的步驟，餘此類推。這方法的大原則，是食物的體積一旦加大了，就不應隨便變小。我們要肯定每一個目標都是可做得到的程度（achievable）。此外，如果小朋友真的很抗拒轉變，或是爸媽觀察到小朋友咀嚼的耐力一向不足，可以只把餸菜的一半（或四分之一）剪得大塊一點，其餘繼續剪細，令到餸菜同時有大有小，令小朋友更容易適應。

切記，重點是循序漸進，儘管每一步看似很少，但這個過程都是必須。

作者簡介：言語治療師、家庭輔導及家庭教育文學碩士

文﹕Konnie姑娘

[Happy PaMa 教得樂 第218期]