日式育兒記：贊成no show罰錢新例

罰款最低為人均消費50%

其實不單止是我，日本不少港人同鄉也試過幫朋友訂餐廳後，朋友最後no show收場，令我們尷尬之餘也無辜受靶。試過朋友當天跟我說因為太累不能去餐廳，由於留的是我的日本電話，要我去取消預約。工作中途打電話也是其次，天啊，日本餐廳，特別是某某知名魚生壽司店，不能當天取消的，因為店師傅早在清晨已經去魚市場為客人準備好食材，結果你一句太累，餐廳就預備了過量食材。

早一點通知我，要打電話去取消預約，其實我也七竅生煙；但總比no show不通知我好。另外一個朋友要我幫手預訂，最後我卻收到師傅親自打電話來，說我的朋友no show，責罵了我整整15分鐘。所以此後，除非是信靠得過的好朋友以外，我已經不會再幫人預訂餐廳了。（有時候我會叫老公預訂，他也被無辜罵過一兩次。）

幫手訂位 朋友甩底我捱罵

我訪問過不少日本米芝蓮餐廳，很多師傅不約而同說，不少中國或香港遊客頻頻no show。雖然他們說得很婉轉，但顯然非常不滿，語帶諷刺說：「可能是文化不一樣吧！」聽罷真覺得非常慚愧。日本人一向守時，對於遲到的客人已經不太滿意，如果no show，日本人真的非常介意，因為他們不會像航空公司般overbook，每當接受了預訂，他們當天便會按客人需要去準備食材，萬一有任何no show，他們就要放棄該天的食材。日本餐飲加盟業者之所以會有「no show罰款」的建議，是源於日本餐飲業因顧客預訂餐廳後no show，造成包括食材、營業額等在內的損失，每年已達到2000億日圓，約相等於139億港元。

日本每年損失139億港元

除了餐廳損失外，我們幫朋友預訂餐廳的也遭殃。我們在日本久了，明白為人家添麻煩是一件多麼難堪的事；而且日本人非常守信用，一般本地人絕少出現這個情况。希望日本業界快點修例，至少免除了不少隨隨便便預訂，但最後又no show的客人。

作者簡介：新手媽媽，最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了個椰菜B，最近移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。

http://www.facebook.com/cabbagepatchkidsinjapan

文﹕椰菜媽

[Happy PaMa 教得樂 第218期]