家中弟弟升小一，我第一次幫他默書，大吃一驚，「口」字不懂，「五」字不懂，點捺不分，「一」字從右寫到左，明明幼園時已經寫「體育」和「藝術」等艱深的字，偏偏筆順全錯，而所有簡單的字，都不大懂。默英文，孩子連二十六個英文字母也寫不齊全。不能怪人，只能怪孩子讀幼稚園時，家長太放任，幼稚園平平安安就過去了。

從頭開始幫孩子認字，繼而默書，即使只是幾十個字，對家長和孩子而言，已經非常吃力。我知道很多家長都會為此沮喪，但我深信，絕大部分孩子默書，都有能力拿一百分，問題是家長有沒有真正的興趣和決心。

默書要學會感恩

秘訣是：一、深信孩子一定做得到（因為默書始終不是微積分和拓樸學）；二、你不吝嗇時間，一個小時不可以，兩個小時吧，或者三個小時吧，一天不可以，兩天吧，再不行，三天吧；三、中間孩子支持不了，想辦法讓他繼續下去，玩遊戲，做動作，說故事，或者裝鬼臉，小休一下，或者跑一個圈，吃一塊餅，無論怎樣，讓他能夠繼續下去，直到他由從不記得，到能短期記得，再到長期記得；四、永遠善於觀察孩子，他累了，你知道，他哪個部分遇到困難，你知道，他哪裏容易出錯，你知道，他記得牢不牢，你知道，他記東西時善用聲音、圖像，還是手部肌肉記憶，你知道；六、默書時，每一個小進步，就是滿足和感恩，默書，是人生少數能證明「一分耕耘便有一分收穫」的東西。

一邊默書一邊打功夫

默中文時，我會把字拆解，確保他學會寫基本的部分。如「口」字，他筆畫錯了，我會告訴孩子，首先左手從上而下直劈對方盾牌，盾牌飛起，右手打橫一掃同時向下一收，沒收了對方盾牌，最後右手從左至右橫腰一劈，就是一個打到對方目瞪「口」呆的「口」字。再如「難」字，我會讓孩子先學會寫左手邊的「隹」字，「隹」是鳥，打橫看，有嘴有肚，有頭有脊骨，脊骨之下四畫，脊骨之上又四畫，分別代表藏在肚內的兩翅兩腳和背上四根羽毛；鳥會飛，而一般人不可以；「難」字的左手邊是「廿」「口」和「夫」，即是「廿」個農「夫」看見鳥飛，張大了「口」，驚嘆着說：「飛嗎？對我們人類來說，太『難』了！」一個「難」字，要花許多時間學，但學好了，「嘆」、「漢」和「灘」等字手到拿來。以後默書，愈默愈容易，愈默愈開心。

默英文，除了教拼音規則，我還會教孩子：a是頭槌攻擊，e是起飛腳，i是直冲拳，o是如來神掌，u是起後腳，即是神龍擺尾。一邊教，一邊打功夫，不亦樂乎？

（中文默書，記筆順很重要，不妨參考香港小學學習字詞表：www.edbchinese.hk/lexlist_ch/index.htm）

作者簡介：資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。現為全職爸爸，兼全職寫字人。有時是悠閒的半職寫字人和忙碌的半職爸爸

文﹕張帝莊

[Happy PaMa 教得樂 第218期]