小學雞媽媽：我家來了一頭大象

可是，對於家裏的氣氛轉變，孩子真的一點也不知道嗎？社工們分享他們接觸的孩子，教人好不揪心——

家逢巨變 小孩以為錯在自己

有的孩子以為自己做錯事，甚至嘗試「講價」，寧願放棄心頭好也要「交換」父母留下。有的吃力地討好留下來的家長，擔心連他／她也會失去。有的變身超人保護爸媽。有的化身小火龍到處噴火，自製危機爭取注意，迫使大人停戰。有像小刺蝟那樣豎起一身尖刺，拒絕別人同時拒絕受傷。有人倒退成為吃喝拉撒要人操心的寶寶，祈求重奪爸媽的愛。有的夾在大人中間變成磨心，小心翼翼怕說錯話。也有小孩乾脆「關機」，抑壓情緒，橫豎叫得聲嘶力竭也沒人搭理……

我們把這些小超人、小刺蝟、小火龍和巨型寶寶，統統放進繪本裏，叫作《我家來了一頭大象》——問題就在眼前，卻因為太棘手太令人難受，大人不願意觸碰，甚至裝作看不見；終於，一頭莫名其妙的「大象」擠進來，大喇喇地擋在親子之間，成為「the elephant in the room」，教大大小小都孤單。

讓孩子知道「you will be OK」

這是我和陳琴詩為社聯創作的繪本。兩個愛繪本的記者媽媽藉訪問採集故事，再借插畫師徐羨曾的畫一一呈現，希望孩子感到有人明白，更希望伴讀的爸爸媽媽能夠理解孩子，並且讀懂導讀裏曾潔雯博士的話：誠實是最好的對策。至於作為過來人，臨牀心理學家何念慈也有補充：對孩子坦白，為的是穩住當下的慌亂，而非為自己療傷，所以千萬不要把自己的苦水傾倒在孩子身上。對於孩子，大人有種責任：讓他們知道，即使爸爸媽媽之間發生了複雜的事，「you will be OK」。

事情再複雜，you will be OK——假如大家都能真誠面對，用心重繫彼此，無論留在家裏抑或不得不離開，不要讓愛中斷。

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）

文﹕蘇美智

[Happy PaMa 教得樂 第218期]