喜閱愛麗絲：創意讀書會 「玩」轉圖書館

iSTREAM妙法 愛上閱讀

在校園裏，有一道簡單的妙法：閱讀 + 遊戲 + 藝術 + 科學 + 電子教學 = 創意讀書會（筆者首創的教學模式：iSTREAM )，iSTREAM是一個知識轉換的概念，由閱讀（Reading）作為引入，刺激學生的學習動機，從而輸入知識；以STEM（Science科學、Technology科技、Engineering工程、Mathematics數學）和資訊科技（Information Technology）深化學習過程，培養學生運用科技及藝術來構思、創造和實踐；而藝術（Art）則是成果展示的作品（如：立體閱讀報告），當中又應用了資訊科技教學（如：閱讀AR圖書及應用不同的Apps來學習）。配合近年強調跨科協作，如能與不同科目的教師合作推展多元化的圖書館閱讀活動，也可以讓學生體驗圖書館破格跳脫的一面。

只有將枯燥乏味的學習模式轉化至活潑有趣的方式，才能讓學生感受到閱讀的喜悅。「創意讀書會」以「閱讀」作為投入，「藝術創作」及「科學實驗」作為輸出，強調群讀的彈性與民主化。這種學習模式的最大益處是經由小組合作學習和討論後，可以令思考變得更有創意和彈性，並讓學生學懂分擔責任，感受群讀的快樂。家長、教師與學生組合成為多個閱讀小組，小組以「一人一書 」的方式閱讀和討論，讀書會中的延伸閱讀活動以遊戲、科學實驗及製作創意閱讀報告為主，更是富於趣味。

大家一起創作有趣的立體閱讀報告、指偶角色扮演、立體書創作及配合App欣賞AR及VR圖書等等。當閱讀融進了藝術情景，是一種零負擔的學習方式。在小組閱讀科學書後，可作不同的科學實驗及創造，如製作小型天文觀察站、萬花筒、星球模型、機械人和太陽能車等等，以配合STEM教學，令閱讀更有樂趣之餘，又能實踐學科知識。

創作新式閱讀報告

撰寫閱讀報告是一種心靈的探險，能把閱讀過的材料作一次思想的統整，但不少學生會視撰寫閱讀報告為一件苦差，這反映老舊的表達形式難以引起寫作動機及興趣。筆者十多年前來了大革新，主張學生創作立體閱讀報告。按照不同圖書的特色，設計出具創意又新奇的立體閱讀報告，如閱讀《發現小錫兵》後，學生使用電動馬達，製作會走動的士兵，並將簡單的閱讀感受寫在旗幟上。當遊戲、藝術創作與閱讀互相結合後，不論撰寫閱讀報告或閱讀分享，都變成了同學們興致勃勃、樂於參與的過程了！

作者簡介：資深學校圖書館主任，熱愛文字，兼且創意無限。著作包括《一書一天堂——圖解家校讀書會》、《愛麗絲老師讚好的50本必看童書》等。

文﹕董雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第218期]