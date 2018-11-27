五個小孩的校長：眼睛跑掉了

遭兩電話男碰撞

在這兩次小意外，「電話男」冒冒失失地碰到途人，我得不到一句道歉，一句小小的、希望對方說聲「不好意思」也等不到。不知你是否相信，他們碰到我反而覺得我是路上的障礙物。兩人各不相識，在不同路段撞向我，但是他們反應卻是一樣，用0.1秒的時間，雙眼飄了一下望向我，蹙眉怒眼，彷彿是我應該身手靈敏，迅速地反應過來，極力地避開他們才對，現在要他們停下來，你說多麼礙事呢！

反被當作障礙物?

我本來就是一個充滿情感的人，我沒有太過惱怒，只是替這兩個「電話男」或香港無數的、數之不盡的電話男、電話女、電話青年好漢感到不幸，也為我們的社會感到不安。現在我還能看見不少心智成熟的青年人能關心別人，對耆英也特別愛護關懷；但現在「電話青年」如此發展下去，將來到我成為「老友記」之時，可能我只是更不屑一看的「障礙物」，在青年人的生命道路上，阻礙他們看電話，成為「電話精英」的都應該被剷除吧！

智能電話的發展，讓人類改變了生活的節奏。我們在獲得便宜的智能電話上網服務後，能夠隨時隨地掌握身邊，甚至世界各地的脈搏，娛樂、財經、時事、教育、民生議題……各適其適，手握着電話，便能通天與地。事實上，得到很多，但付出也不少。

較早前香港中文大學眼科及視覺科學學系研究指出，學前兒童患近視的比率，較十年前大幅增加三倍，是整整的三倍增長。12歲以下的兒童，更有五成有近視。這樣透視了不少電子產品影響着兒童眼睛健康的發展。

兒童期影響了眼睛健康，但我在路上碰到的「電話男」所影響的，不止是眼睛，是他與別人的關係，是個人價值觀的變質。

過一天「無電話日」

凡事有兩面，是好、是壞，在乎使用者的態度。難怪現在不少學者都提倡「無電話日」，在一段日子內，過一天無電話的生活，讓眼睛再度回到應該的視線和角度上，這未嘗不是一件好事。

作者簡介：元岡幼稚園校長，外號「神奇呂俠」，資深幼兒教育家，以全香港最低薪校長，挽救元岡幼稚園。其真實故事被改編成電影《五個小孩的校長》。

文﹕呂麗紅

[Happy PaMa 教得樂 第218期]