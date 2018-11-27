升學攻略：幼稚園及小學篇

問：兒子現讀沙田好時光國際幼兒學校PN（學前班），他坐不定、耐性較少，說話詞彙不算多，但已嘗試組織表達。而他每天也開心上學，學校有外籍教師。現開始報K1，心儀大埔明雅中英文幼稚園、富亨浸信會呂郭碧鳳幼稚園及李榮基紀念中英文幼稚園。我已有心儀小學——香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學，家中以廣東話為主，但我平日會和他以英文對話，可惜本人英語不是很好。想知應繼續原校升，還是可讀其他幼稚園？

答：從信中知道你有兩個目標，一希望兒子被心儀小學取錄，二希望兒子的英文達標。原校升讀有一好處，不用適應新環境及外籍英文教師多，英文會比較好，但因為是私立獨立幼稚園，所以要交學費。你提出的3間幼稚園，本人參考教育局質評報告（從A++至A-），給明雅中英文幼稚園和富亨浸信會呂郭碧鳳幼稚園的評級都是A-，李榮基紀念中英文幼稚園評級為A+，而3間幼稚園中，以李榮基之外籍英文教師比較多，因此，如選免費幼稚園，可選李榮基，私立獨立則留在原校好時光。

■水泉澳小學愉快學習 新校較易入可考慮

問：小兒就讀K2，平日在家比較活潑，在校上語文課時較被動和害羞，但唱遊課時就投入得有點得意忘形，有時更不小心弄痛同學。他有輕微言語障礙和自閉症，無論上課做或功課，都不能專心及按時完成。請問升小只有15分，88和91校網哪些Happy School會較適合他？循理會白普理基金循理小學、循理會美林小學、沙田循道衛理小學及東華三院水泉澳小學是否適合？

答：參考世襲超收額排位，本人給循理會白普理基金循理小學在88校網排位為4，循理會美林小學為10；而沙田循道衛理小學在91校網17間小學排位為7，至於東華三院水泉澳小學為一間新小學，校長主張愉快學習，每日兩節各25分鐘「樂休時段」，通過遊戲提起精神，加強學習效能。因為是新校，可能比較容易入，值得考慮。

■不善社交 宜讀傳統學校

問：小女將於2019年升小一，已獲救恩學校及蘇浙小學取錄。另有報考玫瑰崗學校、嘉諾撒聖心學校（私立部）、香港真光中學（小學部）。自行派位則報了中華基督教會基灣小學。按升中結果、學生語文能力及學習壓力計，以上各校如何排名？小女記性好、學習吸收快，比較內向害羞、不善社交。若選傳統學校，會否令她變得更內向？但又擔心活動教學讀不來。

答：除非女兒適應能力強，否則最好順勢而行，如果她不善社交，宜讀傳統學校，一步一步來。從直升中學結果來看，聖心（私立部）、香港真光、蘇浙比較好，有機會直升。壓力則基灣、聖心、蘇浙、真光、玫瑰崗、救恩從高至低排列，語文全部不弱。

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者 （歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com，傳真：2898 2537）

文：趙榮德

[Happy PaMa 教得樂 第218期]