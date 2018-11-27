大黃蜂玩具為電影打頭陣

大黃蜂玩具中，包括依據外傳中大黃蜂造型及1967年Volkswagen Beetle甲蟲車為設計藍本的Master Piece Movie大黃蜂，它包含26個可動點及150個以上可動姿態，展現大黃蜂英姿。角色扮演系列中的大黃蜂頭盔不單有博派英雄的獨特造型，更儲存了25條聲效及對白，真實呈現呼喚隊友衝鋒陷陣的戰况。而大黃蜂手提槍炮就如其王牌武器，可按玩家手部調整尺寸，加上內置Nerf射擊系統，套在手上便可發射碟形飛彈，非常威猛。

銷售點：玩具反斗城及各大百貨公司

查詢：2738 8300（孩之寶）

■送變形金剛系列玩具

孩之寶送出12份變形金剛系列玩具予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額12個，每人可獲禮品一份，禮品款式隨機送出。截止日期：12月4日，送禮詳情刊於報章。

[Happy PaMa 教得樂 第218期]