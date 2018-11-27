大黃蜂玩具為電影打頭陣

【明報專訊】電影《變形金剛外傳：大黃蜂》（Transformers Universe：Bumblebee）將於下月在香港上映。電影版大黃蜂是第一個與人類交朋友的變形金剛，非常落力保護朋友，相信又會掀起一陣大黃蜂（Bumblebee）熱潮。電影上映前，大小朋友如何「止渴」呢？孩之寶設計出一系列玩具，大黃蜂、柯柏文、麥加登等經典人物將以全新面貌出現。
大黃蜂玩具中，包括依據外傳中大黃蜂造型及1967年Volkswagen Beetle甲蟲車為設計藍本的Master Piece Movie大黃蜂，它包含26個可動點及150個以上可動姿態，展現大黃蜂英姿。角色扮演系列中的大黃蜂頭盔不單有博派英雄的獨特造型，更儲存了25條聲效及對白，真實呈現呼喚隊友衝鋒陷陣的戰况。而大黃蜂手提槍炮就如其王牌武器，可按玩家手部調整尺寸，加上內置Nerf射擊系統，套在手上便可發射碟形飛彈，非常威猛。
銷售點：玩具反斗城及各大百貨公司
查詢：2738 8300（孩之寶）
■送變形金剛系列玩具
孩之寶送出12份變形金剛系列玩具予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額12個，每人可獲禮品一份，禮品款式隨機送出。截止日期：12月4日，送禮詳情刊於報章。
[Happy PaMa 教得樂 第218期]