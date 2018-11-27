家家有禮：4米聖誕樹掛滿DC英雄

【明報專訊】超人、蝙蝠俠、神奇女俠、小丑、小丑女、閃電俠、綠箭俠及貓女現身英雄基地，跟大家歡度佳節！港鐵商場PopCorn今個聖誕聯同華納兄弟消費品部及DC娛樂，以及本地著名藝術家b.wing創作全港首個「Justice League×b.wing」主題裝置「聖誕歡樂聯『萌』英雄基地」。各英雄結合可愛元素，各師各法引你瘋狂Selfie。當中最「吸睛」的是4米高巨型聖誕樹，上面掛滿數百個DC漫畫超級英雄的Figure；同場更設有1:1可乘坐的「Justice League×b.wing」蝙蝠車，大家可扮演蝙蝠俠打擊罪犯。
■INFO
PopCorn 「聖誕歡樂聯『萌』英雄基地」
日期：即日至明年1月1日
時間：中午12:00至晚上10:00
地點：將軍澳PopCorn一期樓中庭及地下顧客服務心旁
查詢：3543 1273
■送Justice League×b.wing人偶
PopCorn送出10份Justice League × b.wing 4吋人偶予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品一份，禮品款式隨機送出。截止日期：12月4日，送禮詳情刊於報章。
整理：顏燕雯
[Happy PaMa 教得樂 第218期]