家家有禮：4米聖誕樹掛滿DC英雄

【明報專訊】超人、蝙蝠俠、神奇女俠、小丑、小丑女、閃電俠、綠箭俠及貓女現身英雄基地，跟大家歡度佳節！港鐵商場PopCorn今個聖誕聯同華納兄弟消費品部及DC娛樂，以及本地著名藝術家b.wing創作全港首個「Justice League×b.wing」主題裝置「聖誕歡樂聯『萌』英雄基地」。各英雄結合可愛元素，各師各法引你瘋狂Selfie。當中最「吸睛」的是4米高巨型聖誕樹，上面掛滿數百個DC漫畫超級英雄的Figure；同場更設有1:1可乘坐的「Justice League×b.wing」蝙蝠車，大家可扮演蝙蝠俠打擊罪犯。