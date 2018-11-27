家家有禮：挑戰任務成為聖誕老人

七大挑戰包括「螢光聖誕大歷險」，小朋友要學習操作迷你起重機吊起小禮物，又要以玩具槍瞄準目標，練習射擊；「童夢聖誕市集」中，見習聖誕老人將主理糖果、爆谷、窩夫及手作等小店，落手落腳製作甜點、招待客人等大小事務；「聖誕薄餅工房」內，導師將教導運用創意製作聖誕樹薄餅；還有「鹿車飛馳天地」、「啤啤熊製作室」等挑戰。通過任務後，小朋友便可升級成為聖誕老人！

■INFO

挪亞方舟「玩轉聖誕老人村」

日期：12月8日至明年1月1日（逢周六、日及公眾假期）

時間：早上10:00至下午6:00

地點：馬灣珀欣路33號

門票：成人$168，3至11歲小童及長者$138。每個兒童均獲派「見習聖誕老人通行證」，參加上述活動，部分活動需使用遊戲券（隨證附送價值$80遊戲券）

查詢：3411 8888

■送挪亞方舟門票

挪亞方舟送出10套成人及小童門票予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲成人及小童門票各一張。截止日期：12月4日，送禮詳情刊於報章。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第218期]