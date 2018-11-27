童繪遊樂場：廣告彩 五個大忌

廣告彩常見問題

◆不見廣告彩：

這是最常見的問題，曾有學生帶着24色廣告彩來上課，經過數堂之後，只餘下16色。所以，妥善保存非常重耍。

◆水分不足（圖1）：

水分不足，廣告彩呈軟膏狀，平塗時不暢順，表面凹凸不平，像乾了的瘀泥，乾後色彩也欠平均。

◆水分過多（圖2）：

與前者相反，平塗後的表面會留下深淺不一的痕迹，如用圖畫紙繪畫，更會因為水分過多而令紙面產生一點點的毛毛效果，嚴重更會把紙面弄穿。其實最能配合廣告彩的紙張是粉卡，並非圖畫紙。

廣告彩在加水稀釋過程中，需要用筆輕輕搓弄，使其徹底溶和；加水時可用小器皿輔助，以控製水分，避免「水災」發生。

除了在水分控制得宜外，平塗時也要注意以下事項：

◆筆觸散亂（圖3）：

平塗時以不同方向填色，色彩產生不同次數的重疊，令畫面深淺不一雜亂、極不美觀。其中一個原因是繪畫者沒有把紙張按實，在平塗時紙與筆同時走動。

◆過度用力及重複（圖4）：

年紀較小的朋友由於心急，落筆力度太大加上不斷重複，畫紙抵受不住，連帶畫筆也一同壯烈犧牲。要做到色面平滑又平均，行筆方向要統一，每一筆的力度控制也要一致，相若的力度和行筆速度，能令廣告彩暢順地停留在紙面上；但人手繪畫絕不可與電腦繪畫比擬，過度的重複平塗，往往帶來反效果。

■繪畫Q&A

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文、繪圖：Art Playground視藝老師 Miss Rita

[Happy PaMa 教得樂 第218期]