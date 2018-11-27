童讀好書：網絡安全繪本 提高危機意識

文︰李祖怡

智能手機像一把雙刃劍，帶來方便也帶來隱患。特別是愈來愈多小朋友或青少年擁有自己的手機，一些連大人也會中招的網絡陷阱，他們又如何避免呢？香港繪本館的繪本導師沙拉阿姨，推介了數本講述網絡安全的繪本，提高小朋友和家長的危機意識。

網友原來是一群狼

The Fabulous Friend Machine以生動的情節，讓小朋友認識網上世界的潛在危險，亦提醒讀者別忽略現實中的朋友。故事主角Popcorn是一隻母雞，喜歡交朋友又熱心助人，受農場裏的動物愛戴，連續幾年獲得「Friendliest Chicken」獎項。一天，牠在農場拾到一部智能電話，生活從此改變，不停盯着手機，向網上新認識的朋友發信息，後來更相約牠們見面開派對；豈料那些朋友原來是一群狼，想把Popcorn吃掉，幸得農場朋友們相救。「在網上結交朋友，你完全不知道對方是什麼人、什麼背景，可能連頭像相片也是假的。這個故事對小朋友是一個警惕，日後接觸社交媒體時會多一重戒心。」

學會網購消費概念

另一本故事Chicken Clicking中的小雞，跟上文的Popcorn一樣，同樣闖進了網絡世界。此繪本以網購為主題，教導小朋友適度消費的概念，認清「需要」和「想要」，並加插網上交友的情節。話說小雞偷偷用農夫的電腦，買了許多皮鞋、手袋、鑽石手表；在故事後段，小雞在網上認識了一個聊得來的雞仔朋友，並相約見面，但原來對方是一隻狐狸！繪本附以顯淺的英文，適合4至8歲的兒童閱讀。

既然是英文繪本，家長要不要把握機會，跟小朋友讀英文、學生字？沙拉阿姨認為繪本有趣耐看，可多次閱讀，家長不用一次過教英文兼說故事，「如果目的不是學習生字，而是想小朋友明白故事內容，享受閱讀的樂趣，那麼家長可用他們明白而你又舒服的語言去講，英文書也可以用廣東話講」。

散播謠言 隔着屏幕欺凌

沙拉阿姨另外推介兩本與網絡謠言有關的繪本。Troll Stinks講述一隻小山羊在田野間拾到一部手機後，與好友Cyril一起玩手機遊戲、自拍、打電話戲弄妹妹，最後決定發信息給傳說中的大怪物山精Troll。牠們聽說山精很可惡，霸着小橋不讓別人通過，於是打算教訓牠，潛入山洞拍下山精的樣子，放上互聯網，告訴大家這是最醜的山精，但原來牠只是一隻可愛的小山精，被人網上中傷，是受害者。「網上欺凌與現實欺凌性質相同，缺乏同理心，而網上欺凌隔着屏幕，看不到被欺凌者的痛苦，相對少點惻隱心，容易變本加厲。轉發信息時，你知不知道內情？確認是真實嗎？起碼不要做一個助紂為虐的角色。」

最後介紹一本文字較多的繪本Bully，適合高小學生閱讀。數名同學於網上散播謠言，誣衊女主角偷試卷，網上的負面留言令女主角心情低落，最後幸得好友幫忙找出真相，還她清白。

■好書推介

◆Bully

作者、繪者：Patricia Polacco

出版社：G.P. Putnam's Sons

◆The Fabulous Friend Machine

作者、繪者：Nick Bland

出版社：Scholastic Australia

◆Chicken Clicking

作者：Jeanne Willis

繪者：Tony Ross

出版社：Andersen Press

◆Troll Stinks

作者：Jeanne Willis

繪者：Tony Ross

出版社：Andersen Press

■延伸閱讀

◆Dot.

內容：作者Randi Zuckerberg是facebook創辦人的姊姊。書中的小女孩Dot懂得如何敲打鍵盤（tap）、觸控屏幕（touch）、上網搜尋資料（search），沉迷於電子世界，以致忽略周遭的事物。一天，她發現原來在現實世界一樣可以tab、touch、search，家長不妨與子女猜一下Dot有什麼新發現！

作者：Randi Zuckerberg

繪者：Joe Berger

出版社：HarperCollins

◆If You Give a Mouse an iPhone

內容：小老鼠得到一部iPhone後，對過往的生活失去興趣，無時無刻只顧對着手機，更因為過分專注手機，玩過山車時掉了下來；直至電話電池沒電，小老鼠終於回到現實，好好感受真實世界。透過故事，教導小朋友要控制使用手機的時間，不要沉迷。

作者、繪者：Ann Droyd

出版社：Blue Rider Press

◆Sidewalk Flowers

內容：這是一本無字繪本，僅透過圖畫說故事，描繪一對父女回家途中的情形：爸爸忙着講電話，女兒則留心細看身邊的事物。故事頭段以黑白為主色，只有小女孩穿上鮮紅的外套，後來隨着故事發展，畫面愈來愈多顏色，提醒讀者多留意身邊的事物，原來是多姿多采。

作者：JonArno Lawson

繪者：Sydney Smith

出版社：Groundwood Books

◆《不要隨便跟陌生人走》

內容：小朋友除了要小心網上的陌生人，現實世界中亦要多加提防。6歲的蕾娜自己上學，有一天，她在路上發現一個可疑的男子，想起爸媽說過的應對方法。自此，她帶着哨子，跟朋友一同上學、放學。

作者：佩特拉．夢特

繪者：莎賓娜．威蒙

譯者：林硯芬

出版社：大穎文化

[Happy PaMa 教得樂 第218期]