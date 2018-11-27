穿梭啦啦森林 聽奇妙交響樂

場內設有四大主題活動。大舞台前的巨型鋼琴，讓小小音樂家踏上圓形特大黑白琴鍵，一步一樂韻，創作獨一無二的聖誕樂章；大小朋友又可於彩繪投影森林發揮創意，為派對動物添上色彩，再把平面圖像幻化成3D動態影像。而一眾派對動物已在360度拍照區準備好跟大家拍攝全方位照片，製作獨有的La La Woodland電子賀卡或2019年電子年曆。場內還會獨家展出猿人Figure展，當中有為今次活動特別設計、結合猿人與小狐狸「花仔」特徵的人偶「極地花仔」及「啦啦小猿人」首次亮相，粉絲不能錯過！

■INFO

奇妙森林．樂在青衣城

日期：即日至2019年1月1日

時間：中午12:00至晚上10:00

地點：青衣城1期1樓大堂

查詢：2186 7284

■送布袋及貼紙

青衣城送出奇妙森林．樂在青衣城La La Woodland特別版布袋及La La Woodland限量版貼紙各10份予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲上述禮品各一份。截止日期：12月4日，送禮詳情刊於報章。

[Happy PaMa 教得樂 第218期]