家家有禮：CK鼠來港開聖誕派對

【明報專訊】Sanrio家族成員之一COROCOROKURIRIN（CK鼠）將趁聖誕佳節慶祝20周年，帶齊親朋好友漂洋過海到香港開派對。88隻小萌員在「華懋集團商場．COROCOROKURIRIN聖誕『家』年華」中，把私家巨宅搬到華懋集團旗下十大商場，當中希爾頓中心有逾4米高的巨型「奔Fun動『滾』花輪」、「爬爬聖誕樹『鼠』滑梯」和「躲貓貓禮物山洞」；上水名都商場有「暖洋洋禮物壁爐」；好運中心及好順福購物中心則有CK鼠睡房的美味派對等。
大家想搜尋CK鼠家族的蹤迹，可在各商場內找QR code，以智能手機掃一掃，登記電郵，CK鼠家族成員立時「躍」於界面，讓你隨時隨地認識每一隻小萌員。於15個check point收集指定數目CK鼠小萌員，並「讚好」華懋集團商場facebook專頁，即可得到特別禮品。
■INFO
華懋集團商場．COROCOROKURIRIN聖誕「家」年華
日期：即日至1月2日
時間：上午10:00至晚上9:00
查詢：2389 1878
地點：希爾頓中心、好運中心、粉嶺名都商場、上水名都商場、將軍澳翩匯坊、好順福購物中心、巴黎．倫敦．紐約戲院購物中心、迎濤灣廣場、富豪花園商場及豪景花園商場
■送貯物袋及拖鞋
華懋集團商場送出限量COROCOROKURIRIN聖誕造型貯物袋（別注大號）、貯物袋（中號及小號）及居家軟墊拖鞋各5份予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額5個，每人可獲上述禮品各一份。截止日期：12月4日，送禮詳情刊於報章。
整理：顏燕雯
[Happy PaMa 教得樂 第218期]