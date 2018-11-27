家家有禮：CK鼠來港開聖誕派對

大家想搜尋CK鼠家族的蹤迹，可在各商場內找QR code，以智能手機掃一掃，登記電郵，CK鼠家族成員立時「躍」於界面，讓你隨時隨地認識每一隻小萌員。於15個check point收集指定數目CK鼠小萌員，並「讚好」華懋集團商場facebook專頁，即可得到特別禮品。

■INFO

華懋集團商場．COROCOROKURIRIN聖誕「家」年華

日期：即日至1月2日

時間：上午10:00至晚上9:00

查詢：2389 1878

地點：希爾頓中心、好運中心、粉嶺名都商場、上水名都商場、將軍澳翩匯坊、好順福購物中心、巴黎．倫敦．紐約戲院購物中心、迎濤灣廣場、富豪花園商場及豪景花園商場

■送貯物袋及拖鞋

華懋集團商場送出限量COROCOROKURIRIN聖誕造型貯物袋（別注大號）、貯物袋（中號及小號）及居家軟墊拖鞋各5份予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額5個，每人可獲上述禮品各一份。截止日期：12月4日，送禮詳情刊於報章。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第218期]