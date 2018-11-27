好去處：海洋公園酒店吃喝玩樂 可愛熊貓陪你入夢

文︰顏燕雯

小模特兒：葉柏炫、葉琛沂

由港鐵海洋公園站不過5分鐘步程，便抵達香港海洋公園萬豪酒店，雖然大堂內16米高水族缸預計明年初才啟用，但471間客房及套房已可預訂入住，大家亦可在酒店4間餐廳及酒吧享用各款美食，一家大小入住主題套房，翌日吃過早餐再到公園玩，確是非常美妙的安排呢！

■INFO

香港海洋公園萬豪酒店

地址︰香港仔黃竹坑道180號

房價：$2500起（2名成人及1名3至11歲小童，連自助早餐）

家庭樂住宿計劃：$2800起（2名成人及1名3至11歲小童，連自助早餐及海洋公園門票，主題房設附加費約$600，視乎供應而定）

訂房及查詢：3555 1688

自助餐收費

午餐：成人$338起，3至11歲小童$218起

晚餐：成人$598起，3至11歲小童$378起

訂座及查詢：3555 1700

註︰以上價錢另設加一服務費

[Happy PaMa 教得樂 第218期]