好去處：海洋公園酒店吃喝玩樂 可愛熊貓陪你入夢

【明報專訊】聞說海洋公園將開設主題酒店後，大小朋友一直引頸以待，這間集大自然、海洋生態與可愛動物等元素於一身的香港海洋公園萬豪酒店，終於在今年11月開幕，就讓我們做個小領隊，帶大家窺探當中最有趣、最好玩、最好吃的地方。
文︰顏燕雯
小模特兒：葉柏炫、葉琛沂
由港鐵海洋公園站不過5分鐘步程，便抵達香港海洋公園萬豪酒店，雖然大堂內16米高水族缸預計明年初才啟用，但471間客房及套房已可預訂入住，大家亦可在酒店4間餐廳及酒吧享用各款美食，一家大小入住主題套房，翌日吃過早餐再到公園玩，確是非常美妙的安排呢！
■INFO
香港海洋公園萬豪酒店
地址︰香港仔黃竹坑道180號
房價：$2500起（2名成人及1名3至11歲小童，連自助早餐）
家庭樂住宿計劃：$2800起（2名成人及1名3至11歲小童，連自助早餐及海洋公園門票，主題房設附加費約$600，視乎供應而定）
訂房及查詢：3555 1688
自助餐收費
午餐：成人$338起，3至11歲小童$218起
晚餐：成人$598起，3至11歲小童$378起
訂座及查詢：3555 1700
註︰以上價錢另設加一服務費
[Happy PaMa 教得樂 第218期]