活動推介﹕看戲劇學英語 鍛煉思辨

誇啦啦是一個註冊慈善團體，主張以藝術融入教育的方式去鼓勵學習。他們從《伊索寓言》中選取了多個故事，改編成幽默有趣的英語短劇，在每個月特定的周六、日，於銅鑼灣利園公開演出，為孩子開展新奇互動的學習之旅。

「誇啦啦」戲遊利園

日期：12月8及9日，明年1月26及27日、2月23及24日、3月30及31日

時間：下午3:00及4:00（每節約20分鐘）

地點：銅鑼灣恩平道28號利園二期2樓

對象：3至10歲小童（歡迎家長陪同）

費用：全免；座位有限，先到先得

網址：bit.ly/2r5qftg

■認購金旗 為守護海洋出力

世界自然基金會香港分會（WWF Hong Kong）致力遏止自然環境退化，以及建立人與大自然共融的未來。為籌募更多經費，用作推動海洋生態保育工作，該會將於12月15日在港島區舉行賣旗日。大家除可買旗共襄善舉，還可認購一款以海下灣海岸公園物種為圖案主題的金旗，共同為保護珍貴的海洋出一分力！

認購金旗

特色：A4尺寸、印有在海下灣海岸公園棲息的物種如黑鳶、鏡斑蝴蝶魚、黑珊瑚等圖案主題的特別版貼紙

日期：即日至12月15日

金額：認捐金額滿$200，可獲贈金旗1張

詳情：www.wwf.org.hk/your_support/join_our_events/flag_day

整理：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第218期]