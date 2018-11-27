本周Focus．採訪手記﹕無疾而終的電子教科書

6年前，教育局興致勃勃說要大搞電子教科書，於是申請撥款5000萬元，推行「電子教科書市場開拓計劃」（EMADS）。5000萬元對庫房來說，確是微不足道，但對普羅打工仔而言，或許窮一生都掙不到。偏偏教育局拿到錢後沒有好好運用，虎頭蛇尾，在兩期計劃內，局方雖曾資助非牟利機構開發18套電子教科書，卻完全懶理究竟市場有沒有真正的用家，最終更鳴金收兵，再絕口不提電子教科書一事，轉軚跟潮流走去推動STEM了！

說到底是誠意問題

我不是說香港推動電子教科書不成，就是教育局的錯，因為能否成為氣候，還得視乎校長、教師、家長和學生等持份者的投入度。我只是質疑局方由始至終的誠意究竟有多大，若純粹為做而做，當日就不應拿撥款；拿了撥款，又有否盡力協助各持份者解決使用電子教科書時遭遇的困難呢？

本報記者曾多次電郵教育局，希望了解有多少間中小學正在使用電子教科書，惟局方一直大耍官腔，一時說未有數字，需時統計；一時又說「粗略估計」，「大部分」小學在一科或以上使用電子教科書，使用的中學亦「逐年上升」。若教育局所言屬實，沒有做統計的話，那就「抵打」，連基本跟進工夫都不做，罪無可恕；若然是因為數字「唔靚」而刻意隱瞞，亦是剝削了一眾納稅人的知情權，同樣不對。不過，小女子才疏學淺，不解教育局何以在未做統計之時，又「粗略估計」到「大部分」小學有用電子教科書？唯望有高人指點一下。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第218期]