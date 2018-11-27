家家有禮﹕與小浣熊坐熱氣球過夢幻聖誕

【明報專訊】來自日本「世界名作劇場」，在日、韓、台大受歡迎的Puchi Rascal小小浣熊來到香港，跟大家過聖誕！「百變小小浣熊童夢世界」已於迎海薈、逸峯廣場及港灣豪庭廣開幕，在港灣豪庭廣場「聖誕愛心童樂園」中，小小浣熊戴上聖誕帽，化身聖誕小狗及愛心貓咪與大家一同乘坐心心熱氣球；逸峯廣場及迎海薈更分別以「聖誕童遊大自然」和「聖誕童幻世界」為題，帶大家進入聖誕夢幻角度。
港灣豪庭廣場特設「童夢世界」繪畫藝術畫展，當中首次展出年紀輕輕已獲多個國際獎項的9歲陳永治及5歲陳溥治兩兄弟以關愛、和平及動物為主題創作之畫作，藉此推動藝術發展及喚醒社區、動物及人與人之間的關愛，共度正能量滿溢的聖誕節。
◆INFO
迎海薈‧逸峯廣場‧港灣豪庭廣場× Puchi Rascal百變小小浣熊
日期：即日至1月1日
時間：上午10:00至晚上10:00
地點：迎海薈、逸峯廣場及港灣豪庭廣場
查詢：3144 3350（港灣豪庭廣場）
■送筆夾連記事本
迎海薈、逸峯廣場及港灣豪庭廣場送出15份小小浣熊聖誕限定筆夾連記事本予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額15個，每人可獲禮品一份。（圖2）
截止日期：12月4日，送禮詳情刊於報章。
整理：顏燕雯
[Happy PaMa 教得樂 第218期]