家家有禮﹕Keroppi伴你漫遊星際

【明報專訊】Keroppi和朋友仔邀請大家一起穿梭外太空，於奇幻星際中大搞聖誕派對。「置富Malls‧Kerokerokeroppi聖誕星際漫遊」中，可愛的Kerokerokeroppi及一眾好朋友登陸置富Malls旗下各商場，如馬鞍山廣場的「Kerokerokeroppi聖誕閃閃星際夢樂園」，一同走進宏偉的Keroppi星空火箭內，在夢鏡房裝置中欣賞從天花懸垂而下的串串星燈，於指定日期更可體驗360°拍攝效果。
沙田置富第一城的「Kerokerokeroppi浪漫星際銀河」，有多個LED發光星球及Keroppi造型燈飾，在銀河中歡度不一樣的奇妙聖誕旅程。此外，於指定日子，置富Malls特備連串精彩活動，包括星級嘉賓表演、限定禮品換領、Kerokerokeroppi見面會、遊戲攤位及工作坊等，與一家大小慶祝聖誕。
◆INFO
置富Malls‧Kerokerokeroppi
聖誕星際漫遊
日期：即日至1月2日
時間：上午10:00至晚上10:00
地點：置富Malls旗下指定商場
查詢：2631 0802（馬鞍山廣場）
■送環保袋及頸枕
置富Malls送出置富Malls．Kerokerokeroppi限量版環保袋及限量版頸枕各8份予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額8個，每人可獲上述禮品各一份。（圖2）
截止日期：12月4日，送禮詳情刊於報章。
整理：顏燕雯
[Happy PaMa 教得樂 第218期]