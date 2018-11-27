家家有禮﹕Keroppi伴你漫遊星際

【明報專訊】Keroppi和朋友仔邀請大家一起穿梭外太空，於奇幻星際中大搞聖誕派對。「置富Malls‧Kerokerokeroppi聖誕星際漫遊」中，可愛的Kerokerokeroppi及一眾好朋友登陸置富Malls旗下各商場，如馬鞍山廣場的「Kerokerokeroppi聖誕閃閃星際夢樂園」，一同走進宏偉的Keroppi星空火箭內，在夢鏡房裝置中欣賞從天花懸垂而下的串串星燈，於指定日期更可體驗360°拍攝效果。