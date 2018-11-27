趣學理財﹕一步一思考 桌遊教分配金錢

提起理財遊戲，大家可能即時聯想到經典桌遊「大富翁」，不過對年幼孩子來說，買地、收租等概念也許比較抽象，要教導他們基本的儲蓄和購物概念，還有很多素材可以選擇。例如香港保護兒童會兒童及家庭服務中心（深旺區）舉辦的「『理』有『錢』途．啟夢計劃」，會透過家長講座、小朋友成長小組、繪本、集體遊戲及社區咖啡室等教導兒童理財。至於桌遊方面，社工便利用了簡單又易明的新加坡理財遊戲「Money Champ」，讓小朋友邊玩邊學。

免日後墮入財政危機

負責這個活動的註冊社工尹詠嵐（Joyce）表示，香港是個高消費城市，而且人們又愛追求日新月異的科技，小朋友經常向家長要求買玩具、買智能手機等情况，令家長非常苦惱。「很多家長問我們，指孩子不太懂得管理金錢，加上他們常常以為『嘟一嘟』八達通便可購物，如果自小沒有正確的理財觀念，大學時期便可能『碌爆卡』。此外，不要以為有錢人才需要理財，其實低收入家庭更加需要懂得如何分配金錢，當自己有錢時，知道如何好好運用。只是我們都明白家長很難有系統地教導孩子，所以才構思這個理財教育計劃，讓他們將來不會輕易墮入財政危機。」

以桌遊「Money Champ」為例，在正式引入它前，Joyce更特別飛到新加坡與它的設計導師上課，學習使用方法。這個類似棋盤的遊戲有不同的玩法組合，適合二至六個玩家一起玩，玩家各有一枚棋子，以及一份儲蓄及消費表格頁，玩家會先獲發薪金（星星貼紙），這時便要開始思考把它貼在儲蓄格還是消費格。然後他們會輪流擲骰子向前移動，當中有機會遇上「收入」或「支出」，有些支出是可以由玩家決定買或不買。只要有一個玩家走完一圈，這一回遊戲便完結，大家結算儲蓄格的金錢，最先達標的便算勝出。

計算收入與支出

這套遊戲可按玩家需要來設計彈性玩法，如獲發薪金數目、是否加入投資元素，都可以由主持人決定。Joyce說，這個遊戲適合5歲以上的小朋友，也切合香港實際環境，「香港其實比較缺乏一套較全面的理財遊戲，這一套做得比較理想，包含了發薪金、消費、儲蓄、交稅等概念，我亦可按小朋友能力設定薪金數目、儲蓄目標數目等。而棋子每走一圈，正正是一個星期的完結，所以你可以看到近終點即周六日的消費項目會較多，我也可按需要要求他們『繳交』基本開支如水、電、煤費等費用。遊戲是教理財，同時最重要的，是教孩子正確道德價值觀，例如學習延遲滿足，並要清楚用了的錢都花在哪裏。」

[Happy PaMa 教得樂 第218期]