趣學理財﹕地球之旅學理財 體驗可持續消費

未來20年 你想點生活……

「歡迎基恩小學四年級的同學參加地球之旅，乘客請注意，今次的旅程將會帶來無窮樂趣！」聖公會基恩小學課程發展主任黃禮灝化身成「機長」，帶學生踏上「環保基金2038地球人計劃之可持續消費旅程」。這個「旅程」由消費者委員會（消委會）舉辦，而參加的「團員」為小四至小六的學生，透過體驗式學習，帶出可持續消費的概念。參與先導計劃的聖公會基恩小學，今年已是第二年參與，黃禮灝笑言：「印象最深刻是有同學認為，可持續消費即是不停地購物。」

6個生存指數測試

在這個「旅程」中，每個學生均持有「地球人護照」登機，護照內有6個「測試」活動，讓學生思考不同的消費處境，計劃未來的生活態度。登機前，先做一個地球人生存指數測試吧！學生要在問卷中回答10條問題，例如：為何這個冬天不太冷？因為有太多來不及穿的衣服？抑或只是你穿得太多衣服？答完問題便得出生存指數，這個指數正代表各人不同的消費態度——末日戰士、天真快樂、先知先覺、樂天知命。末日戰士相信地球會因他而改變，天真快樂就代表一群人認為有充裕購買力是繁榮的象徵，而先知先覺的學生早就知道不負責任的消費行為會令地球負荷不了，樂天知命型的卻繼續享受消費自由。

這本護照有效期至2038年，參加計劃的學生將由此刻起，開展由他們決定的可持續消費之生活旅程。小朋友要思考一下，未來20年，他們要繼續「天真快樂」地活下去，還是先知先覺地提醒自己減少過度消費。

思考「需要」與「想要」

除了了解自己的消費態度外，學生還要檢視一下自己筆袋內的文具，有幾多真的是得物有所用？好像其中一名學生帶了17塊橡皮膠回校，還有琳琅滿目、有不同顏色和卡通人物的原子筆，這個「點算」項目，志在提醒小朋友，好好思考什麼是「需要」，什麼是「想要」？而活動當天另一個「測試」，是學生需要在限時內把拆解了的原子筆和電筒重新組裝好。消委會消費者教育部總主任吳家雯稱物品的生命長短，視乎消費者的態度，即使壞掉的物件，修理後仍可繼續使用，不一定要棄掉買新的，「我見過有小朋友，timer（計時器）沒電，他以為壞了，便扔了它。我們不會judge（批判）他的做法，只想他知道除了丟棄，仍有許多可能性」。正如不少成人買了一大堆衣服回來，發現不合穿後便扔到回收箱，黃禮灝說：「如果你覺得捐贈就代表責任完了，你其實沒有改變價值觀，就像做錯事，然後贖罪，再繼續買，正所謂『舊的不去，新的不來』。」

找出家中不常用物品

課堂完結，回家後，小朋友亦有另一項任務，就是要找出家中經常「休息」的物品，例如不常用、忘記了用、不會再用的物品。吳家雯笑稱，最多小朋友點算媽媽有多少對鞋，她說：「這亦是親子溝通的過程，他們會發現媽媽穿不了這麼多鞋，一起反思……正如我負責此計劃後，也少買了鞋；亦有不少同學發現家中最多過期食品，吃不完，卻不斷買。」她強調，可持續消費並非不消費，而是要適度和負責任地消費。

消費也在消耗資源

她表示，消費者教育是一個價值觀教育，每一次消費都是一個選擇，而每個選擇都會影響自己和他人，以至整個地球，「消費不止是付錢那一刻，消費者教育不單單是教導小朋友理財，亦想他們明白消費背後，其實正在消耗資源。消費者有選擇，但要知道自己是基於什麼去選擇，是否別人叫你買，你便買？」

■學生的話

零用錢儲起來 買百分之一百喜歡東西

如果你有零用錢，會買什麼？買糖果、玩具？還是什麼都不買？基恩小學四年級學生曾珞和郭悅澄，每月都有零用錢，但他們沒有盡情花費，反而會儲起來，以備不時之需。郭悅澄的爸媽在今個學年開始，每月給她40元作零用錢，不過她稱甚少會用來買心頭好，平時亦不會「扭買玩具」，因為爸媽會在生日時送給她，或當作是測驗、考試的獎勵。

曾珞說：「我可以買我喜歡的東西，但很少買。我會將爸媽給我的零用錢儲起來，等到有百分之一百喜歡的東西才會買。爸媽有時會問我借錢呢！之後會額外還多些錢給我。」由二年級起，曾珞每月有200元零用錢。最近他看中了一盒大積木，不過爸媽不許他用零用錢買，「我要考到全班和全級第一，爸媽才會買給我。我現在全級十名以內，媽媽想我繼續努力，所以這盒積木是我考第一的目標，自己買的話，媽媽怕我會失去動力」。玩具推陳出新，這星期看中的，隔兩三星期已經有新款，曾珞就分享他的購物經驗：「不斷有新款推出，所以我不會馬上買，等到『最最最新款』先買。」

善用金錢 不單看包裝

基恩小學的常識科有教授理財課題，例如怎樣善用金錢、不要只看包裝、教他們分辨「想要」和「需要」等。學會做精明消費者的郭悅澄說：「如果想要不同顏色的原子筆，買一支多色原子筆便足夠，不會花錢買這麼多。」不過即使小朋友不胡亂消費，他們在生日、聖誕節總會收到不少禮物，二人也不例外。郭悅澄家中就有不少未曾用過的文具，她將之轉贈給媽媽朋友的工人姐姐。曾珞說：「我會送給朋友、鄰居，或是給工人姐姐寄回家鄉。以前我有30隻毛公仔，捐了20隻，但不會再買，玩現在擁有的便可以。」最近，他們都有了「新寵」，就是電子科技產品。曾珞說：「現在玩遊戲機好過玩公仔！」而郭悅澄則比較喜歡iPad。

買二手貨讓舊物重生

他倆都玩電子遊戲機，曾珞更有17款遊戲卡，部分是他用零用錢購買。不過，他們沒有購買二手遊戲卡，都是全新的，「大多數二手遊戲卡有紀錄，不能刪除，這樣就不可靠自己過關，而且有些儲存了玩家名字，不能更改」。訪問當日，其中一個活動是讓舊物重生，延長物件的生命。購買二手物品亦是讓舊物延長生命的機會，曾珞和郭悅澄表示，如果有些遊戲卡能重新設定內容，也可考慮買二手貨。

文︰顏燕雯、李祖怡

[Happy PaMa 教得樂 第218期]