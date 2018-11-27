電音人蔡世豪 音影結合 游走太空與地球

他以Choi Sai Ho的英文名行走於外太空和地球之間，以電音結合影像，行走於自己最擅長和熱愛的事情之間。他是電音人及媒體藝術家蔡世豪。

提到電音，大家會想起跳舞音樂、捽碟DJ，又或還會想起美劇《陰屍路》電幻迷離的音效。回到生活，香港人手機上的音樂Apps，誰不是流行歌手唱的歌曲，誰會知道香港有什麼電音音樂人？

蔡世豪說他也是聽Cantopop譚詠麟長大，到1994年HMV登陸香港至ATV（當時的亞視）播出Radiohead樂隊live演出，他跑了去通利琴行買了個Kaoss Pad，音樂之路才開始改變。Kaoss Pad即是Radiohead結他手在台上捽來玩的合成器。

「由那時開始，我常看Fatboy Slim（英國DJ、音樂人）的電子音樂，我想，為何外國的主流樂壇可以容納這些音樂（電音），而香港就一定要唱歌？」蔡世豪說。2002年他19歲，看了人生第一場電音live show，那正是上過多次英國音樂專輯流行榜的Chemical Brothers。「有一段時間，我真是不眠不休地嘗試不同電音；2003年進了大學念Creative Media，影響我很大，接觸很多電影和不同媒體，那時也流行DIY文化。」

他開始想，在香港是否可以像Fatboy Slim一樣以電音創作。從少年走來，一走近20年，他其實也只是80後而已，如今卻殺出一條血路！如夢似幻，如他的創作，一半在太空，一半在民間！「地球存在了45億年，宇宙更加長，人的壽命相對於宇宙，等於一剎那的存在。生命太短促，我想了一個自己最鍾意又擅長的事情來做！」

作品獲發射至外太空

他少年夢想是「一腳踏電音一腳踏多媒體創作，在香港做出自己的作品」，現在他的電音一半在地面一半在太空。他參與豐富多姿的創作，本地的有香港舞蹈團的《風雲》及《中華英雄》，文學作品的電音影像創作有《燃》，以劉以鬯的文字為素材，包括《酒徒》、《動亂》和手稿，也有由也斯詩作而來的《寒夜．電車廠》。另一邊，他推出唱片SYNC，主題是游走外太空的作品，在HMV出售，2015年發行，如今尚未變成二三十元的廉價CD，仍然賣95港元；他的電音Signals很有趣，作品被Sónar Calling於2018年5月15日發射至一個距離地球12.4光年，有可能適合人類居住的系外行星GJ273b星球……Sónar Calling是慶祝Sónar電子及多媒體音樂節25周年的項目，在2017至18年間，總共發射38名音樂家的音頻信息到外太空。

蔡世豪說自己愛電音、電影，愛看演出和展覽。他說話時總是笑呵呵，沒有滿口艱澀電音操作及藝術名詞，是一個很有人味的電音高手。他的故事想告訴大家，香港看似沒有空間發展的東西，如建築和藝術，卻還是有人能夠生存下來，而且還發展得不錯：「我覺得香港還是有發展空間；香港仍是有較多的機會。」 像跟大家陌生而沒有成功誘因的電音，蔡世豪卻做到了。

明明談着太空音樂，電音人突然又回到他小時候的一個片段……影像是8歲那年，他正在拉小提琴。「我從小很喜歡音樂和畫畫，母親帶我去學小提琴，到19歲時我考獲Trinity演奏級，那時我正在讀觀塘IVE的Digital Media。她很想我拉下去。」因為那是媽媽的夢想，她在內地成長，小時候也學習小提琴，而且很喜歡，遇上文革而被迫放棄。「我還有一個哥哥，和我完全不同，他是朝九晚五生活很規律的上班族。我後來沒繼續往小提琴發展下去，但小提琴卻改變了我的一支樂筆，令我順利過渡到電子音樂作曲上。」

電音無局限 擁無限可能

大學階段，他已開始發布一些創作，也在小型音樂會上演出，在那段沉迷摸索電音的狂熱時間的很多個夜裏，他對着電腦和合成器徹夜不眠：「你問我怎樣創作電音，我聽這粒音和那粒音是否配合，會邊做邊聽，好free的，例如有時會在wave（音波）的聲裏再找很細的聲音，你要剪又要令人耳聽到，那音好快，剪接時要掌握頻率有多短（太短的頻率人耳聽不到）；創作時，有時在我腦海裏會有段音樂，我會以wave創作，也會以鋼琴聲做出音樂。」

對於這個青年來說，電音給予他的，電音給予這個宇宙的，最重要是「它沒有局限，有很多可能。創作為什麼要這麼多局限？」創作不限於地球，可以去火星，2017年他重寫19世紀作曲家Gustav Holst的作品《行星》中的火星樂曲，並與朋友及香港電台的攝影工作人員合力製作影像，於《音樂×世代：青年音韻樂悠揚》現場演出《火星：戰爭之神》。

「是的，我比較喜歡幻想外太空和星球的世界，我未來走下去的路也會繼續我的外星世界之作。」走出地球，宇宙無限，這不是世豪說的，而是wave說的，電音確實可以變幻無窮，無拘無束如遊歷太空。

不過，走回地球，扔下小提琴，世豪如何和父母交代？「 我成長的1980、90年代，還沒有怪獸家長！說真的，那年代的父母都要搵食，父母都想孩子大學畢業，我做到了，他們已經很開心。」

重現也斯經歷的1960年代

電音人蔡世豪的故事，會讓你嘗試聽聽電音創作人的作品嗎？還是這世上唯獨歌手唱的才是音樂？正如蔡世豪說，改變一下並不代表沒有了自己，他這話其實也在說：「當然我在開始時也曾迷惘，我想每個人成長時都會經歷迷惘，但當你努力尋求目標時，也可嘗試新東西，積極走下去。」就像他在8號風球跑去收集呼嘯的風聲，想用在《風雲》的創作裏，卻發覺街上收錄的聲很「盟」，明明是真實收音聽來卻像隔重山的聲效，於是他參考荷李活電影風聲的製作，「原來就是對着咪高峰用口吹出來！」這樣就變了風聲，在製作上，你要隔了一重山的還是變通一下的風聲？

為了在創作中表現詩人也斯經歷的香港1960年代，他跑去香港政府檔案室找了當時的影像紀錄，有黑白景象的紗廠和街道，但已故粵劇大老倌梁醒波一閃而過的片段卻是彩色的；當也斯的詩提到電燈泡，蔡世豪也把1960年代的鎢絲燈泡影像剪輯進去，再配合電音和自己創作的影像。那影像好像回到了也斯筆下的1960年代，但同時也超越了時空。

■給香港的話

「嘗試think out of the box。盡力將自己喜歡的事或興趣發展成事業，因為從宇宙年齡、地球壽命、人類歷史時間來看，人生太短暫；在專注發展事業之餘不忘觀察身邊事物、留意世界正在發生的事，或許可以從中得到啟發。人生是由自己賦予意義。」

■Profile

蔡世豪

80後，媒體藝術家兼電音人，城市大學創意媒體學院碩士畢業。自小喜歡音樂和繪畫，小提琴考獲演奏級。中學時接觸不同類型音樂，以音樂合成器摸索電子音樂創作，大學開始參與小型演出。近年在香港及外國屢獲殊榮，2012年獲香港藝術發展獎：藝術新秀獎（媒體藝術）；2015年為香港舞蹈團劇目《風雲》原創音樂，獲得香港舞蹈年獎：最值得表揚聲音設計及配樂；今年憑《寒夜．電車廠》入圍英國媒體藝術獎項Lumen Prize 2018 – Moving Image category。今學年開始辭去大學電影及多媒體兼職教學工作，全身投入電音創作及媒體藝術。

文：朱一心

編輯：廖偉龍

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