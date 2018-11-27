新思維解老難題 創業要有guts

營商是一門專業學問，沒有相關知識便要多做功課。專家教路，先問自己是否具備生意人性格、評估自己強弱，再分析產品賣點、市場形勢，而一份有助規劃的商業計劃書更是必不可少。聽聽過來人的經驗分享，或可從中得到啟發。

性格具冒險精神 迎難而上

創業，要有勇有謀，更需具備營商性格。「若性格不適合，即使有好的創業點子，也難以營運下去。」理大專業進修學院講師麥君瑤說。麥君瑤於英國牛津大學取得管理研究及管理學碩士，曾任上市公司市務主任及經理，現任教商業管理及市場學課程，她認為，創業者要具備冒險精神，擁有轉危為機的勇氣及堅持的特質，如果渴望返朝九晚五且準時放工，遇到困難便退縮，創業不適合你。

獨特銷售賣點 切合需要

不論是大企業還是小企業，成功因素是能夠針對人們的需要，提供產品或服務，麥君瑤表示：「獨特的銷售賣點很重要，並要為目標群體帶來益處。人的需求離不開需要吃、睡、快捷方便，以及需要朋友和愛等等。很多創業成功例子，是使用新的方法去處理舊有問題，例如GOGOVAN創辦人，當年遇到沒有貨車送貨的困難，傳統電召貨車有配對落差的問題，於是構思簡化call車程序的應用程式。」

「創業者要認真思考創業計劃，並詳列出來，否則會好混亂。」麥君瑤認為，撰寫商業計劃書有助釐清所創事業的可行性、經營模式、事業藍圖，亦有助募集資金、尋找經營團隊及計劃未來方向等。創業計劃內容包括行業及市場分析、願景與組織管理、產品特性、經營策略與模式、行銷計劃、風險評估及財務分析等等。建議參考不同行業的商業計劃書範例：www.bplans.com/sample_business_plans.php（英文）

例子一 網上零食店 善用分析工具

2015年成立的網上商店「品味有機」，專賣有機零食、飲品及雜貨，去年於Retail Asia Expo及GS1 Hong Kong合辦的「十大電子商貿網站大獎」中獲獎，今年在香港有機資源中心優質有機零售商計劃中，獲選為優質有機零售商。

不論開網店或實體店，創業前也需要做資料蒐集，分析市場及自己的強弱項等等。不知道從何開始？

PESTEL、SWOT、Five Forces是市場環境分析的常用工具，助人多方思考，任何行業也適用。以SWOT為例，SWOT是指Strength（強勢）、Weakness（弱勢）、Opportunity（機會）及Threat（威脅），藉此了解公司或個人的強、弱、危、機，找方法提升強勢、降低弱勢，以及把握機會和消除潛在威脅。

品味有機聯合創辦人Michael創業前與拍檔做了一份商業計劃書，當中運用了SWOT分析法。他認為撰寫商業計劃書對創業者尤其重要，「撰寫過程需要不斷蒐集資料，從中增加對市場的了解，有助構思如何定位突圍」。

如何運用SWOT分析？他說：「做市場調查時發現，很多實體店為了增加銷售渠道而增設網購平台，但網站設計相對簡單，產品資料未必齊全，有些更要到銀行過數，付款不方便。」所以他們決定品味有機的網站設計，要符合幾個要點：user friendly、容易找到產品資料、產品搜尋容易、下單方便、提供量購優惠等，這些都是他們的Strength。而沒有知名度、供應商未能提供優惠價格、市民注重食品安全、市場競爭大等，是他們當時分析的弱勢、機會和威脅。

規劃或有落差 須隨機應變

Michael說：「當時要想如何突圍而出，人無我有。SWOT分析對創業有一定幫助，雖則做了不代表一定成功，但不做便容易失敗，因為難以清楚對手斤両和顧客喜惡等。」現實情况與事前規劃或有落差，營運者要隨機應變，「品味有機初時出售的貨品種類繁多，從有機食物、飲品，以至護膚品及家居清潔用品也有，定位不清晰。後來發現很多注重健康的人也愛吃零食，於是改為主打健康有機零食及飲品」。Michael寄語創業者，要有冒險心態嘗試，即使失敗，可找方法修正，扭轉形勢。

例子二 定位清晰 補習社攻網上平台

做生意，需要定下適當的行銷方案，STP+4P行銷概念不能不識，麥君瑤以她在市場上觀察的補習社作例子解釋。

STP的S是Segmentation，先將市場細分，從中挑出主打對象；T（Targeting）是評估市場潛力，選擇目標市場；Ｐ（Positioning）便是定位，麥君瑤指後者尤其重要，「定位是相對其他競爭者，消費者把你的公司定在什麼位置？為何要幫襯你？定位不清晰會影響生意」。至於4P即Product（產品）、Price（定價）、Place（銷售渠道）及Promotion（推廣方案）。

補習社應按學生的年紀、教育程度、要求，以及學生家庭收入等作市場細分，並按自己的條件及能力，選擇目標市場，是為幼稚園、小學，還是中學生補習？目標是中產，還是普通家庭？她舉例，「有補習社創辦人以在外國名牌大學畢業為賣點，父母希望子女將來考入名牌大學，會認為幫襯這間補習社較有信心」。

要突圍，創意也很重要，有補習社創辦人發現，有中學生需要舟車勞頓去上一些大班教學的補習班，他們遇到疑問時未能即時發問，於是針對市場需要，製作網上補習平台、設小班教學以及推出學習軟件。

接下來的4個P，麥君瑤說：「補習社增設網上補習及小班教學，關乎到Product和Price，小班教學的收費自然相對較高，方便學生在家學習的網上平台費用則較便宜。Promotion需按服務性質決定，網上補習平台，fb或IG也是推廣渠道。」她補充，STP就像火車頭，能帶動4個P。服務行業更要顧及多4個P，即People（服務人員）、Physical evidence（服務環境）、Process（服務過程）及Productivity（生產率）。

文：李佩雯

編輯：王翠麗

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