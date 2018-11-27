古道穿越時空 桃源樓景兼賞

（城景系列之二）

是次路線整體而言是由高向低走，而且大部分為人工山徑，即使是行山新手亦不難應付。我們先從荃錦坳出發，沿麥理浩徑第九段前行。一開始的水泥路兩側自然景色似乎平平無奇，但威廉就鼓勵我們細心觀察，發掘大自然之美。他舉例，抬頭細看可發現部分樹木在山竹的強風吹襲下折枝，新枝葉因冬季低溫關係，葉綠素合成速度減慢，形成了紅葉景觀，別具美態。

威廉說：「除了眼觀景色，亦可善用聽覺、嗅覺、觸覺甚至味覺，感受自然。」沿途留心，細聽鳥叫蟲鳴，觸摸樹葉質感，注視路邊野花、樹上坑紋，樂趣無窮，他笑說這些都是書本以外的體驗。步行約30分鐘後，左側會有休憩長椅，可坐下稍息欣賞大頭茶花。威廉稱大頭茶種子藏在褐色木質蒴果中，蒴果成熟時會頂端開裂，其中的翅狀種子就會飛散。我們撿起地上手指頭大小、薄片狀的種子，輕輕往上拋，種子便旋轉緩慢飄落，姿態優美。

走進忘憂花海 金黃迷人

再往前走數分鐘，當經過麥理浩徑的M159路牌後，便可進入左邊泥徑，前往白石橋廢村。泥徑上雖見到幾棵塌樹擋路，但小心跨過便可。當日中途還見到馬騮群出現，威廉提醒要把食物膠袋收好，避免被馬騮搶走。

大約10分鐘腳程，我們便來到有數條分岔路的「五爪位」，威廉帶我們轉向最右方的岔路，沿蜿蜒小徑前進，約30分鐘便到達白石橋大草地，在這個面積接近半個七人足球場的草地上，四周長滿了金邊黃槐小樹，適逢花期，黃花盛放，昔日的農地化成曠野花海，我們置身這世外桃源之中，渾然忘憂。威廉說：「都市人生活節奏急促，容易身心負荷過重，多走進大自然放空，腦內的『扭計骰』便能重整，重拾好心情。」

隱世荒校 懷舊滑梯打卡

離開草地後，步上右方小路便回到石屎馬路，左轉往蓮花山方向走，約20分鐘不停下坡，便走到石屎馬路盡頭，再度踏進山林泥徑，很快便到蓮花山公立學校遺址。未見校舍，先見到兩米多高的白石滑梯，設計簡約懷舊。梯身雖然長滿攀緣植物，但外觀保存完好，旁邊有指示牌提醒遊人不宜攀爬免生危險。

離滑梯不遠處便是校舍遺址，翻看歷史資料，此村校建於上世紀五十年代，後因城鄉人口轉移，到八十年代停辦。荒廢已久的校舍頂部破落，舊課室中長有幾棵小樹，當陽光疏疏落落地灑進校舍，枝葉和窗框的倒影攀滿了破舊的牆壁，營造出如隱世庭園的美感，不少人都愛在這裏打卡「呃like」。

低頭看大橋 舉頭望飛機

拍攝後，我們沿着滑梯後的小徑步進元荃古道郊遊徑，步行約20分鐘，便到達石龍拱涼亭，這裏景觀十分開揚，雖然到訪當天霧色稍濃，但仍可隱約遠眺青馬大橋及汀九橋。由於石龍拱位處飛機降落航道，當我們在涼亭附近的草坡上歇息，便可近距離觀賞飛機飛行。

接着我們繼續沿元荃古道往下走，日落時分光線柔和，正可拍攝剪影照。再走20分鐘，便會見到緊急求助電話和涼亭，涼亭後的小徑可登上下花山，路勢略斜多碎石，上山時需小心注意路况，15分鐘內便可登頂，山頂有幾組石群，其中一塊巨石上豎有標高柱，我們便坐在大石上，感受着清勁涼風，俯瞰荃灣、葵涌、青衣一帶密麻林立的樓群，車如流水的公路，水色迷濛的海灣，壯麗挺拔的大橋，城市景致美不勝收。最後我們原路折返涼亭，再從水泥石級和斜道步至港安醫院離開。

■行程

起點：荃錦坳→90分鐘→（1）白石橋大草地→30分鐘→（2）蓮花山公立學校→20分鐘→（3）石龍拱涼亭→35分鐘→（4）下花山山頂→40分鐘→終點：港安醫院

全長：約8.5公里

需時：步行連攝影約4.5小時

交通：去程：於港鐵荃灣西巴士站乘51號巴士至郊野公園站；回程：乘39M巴士至港鐵荃灣站

■溫馨提示

量力而為，遇崎嶇山路不應勉強前行，拍照前應觀察四周環境，確定位置安全後才留影，勿為靚景而冒險。

文：夏綽蔓

編輯：林曉慧、王俊杰

電郵：feature@mingpao.com

■有片睇

漫步古道穿梭廢村https://bit.ly/2QajLqB