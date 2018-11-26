知多啲：運動／能量飲品 功效大不同

蕭沛霖解釋，兩者最大分別在於有否含咖啡因，令功效各異。他提醒，兩者均有糖分，因此要注意飲用分量，否則有增磅危機。

能量飲品賽前飲 運動飲品中途飲

運動飲品主要成分及特點：

‧碳水化合物：約佔整體飲品的6%至8%，可補充能量

‧電解質：補充流汗失去的電解質

‧運動飲品有不同味道，有助吸引運動員多飲水，補充水分

‧適合運動期間飲用

能量飲品主要成分及特點：

‧碳水化合物：部分產品的含量較高，超過10%，有可能影響水分收速度

‧電解質：含量較低甚至完全沒有

‧含咖啡因或牛磺酸，刺激中樞神經，減少疲倦感，有助提神醒腦

‧適合運動前飲用；不建議運動期間飲，因影響水分吸收

另外，能量啫喱的款式愈出愈多，不少品牌更細分為運動前、運動期間或運動後食用。究竟功效有何分別？

蕭指出，能量啫喱主要成分是碳水化合物及電解質，可於運動期間補充能量。至於標榜運動前或運動期間的配方，成分其實差不多，毋須分得太仔細。能量啫喱容易吸收，適合於耐力運動如馬拉松，或在連續比賽之間補充能量。不過其糖分濃度高，部分人食後會腸胃不適，建議食用後飲一杯水稀釋。

如想在運動前有足夠營養能量，劉惠汶說國際營養運動協會（ISSN）建議，運動前3至4小時食正餐，每公斤體重要食1至2克碳水化合物，以60公斤重人士為例，需食60至120克碳水化合物，約一碗半飯。

賽後修補 可飲朱古力奶

至於運動後用於身體修補（Recovery）的產品，大多含電解質、碳水化合物、蛋白質及水分。其實朱古力奶成分與修補產品差不多，也有補水作用，未必需要購買修補產品。

運動後30分鐘是修補肌肉、肝糖原及肌糖原的黃金時間。美國運動醫學學院（ACSM）建議運動後30分鐘內，每公斤體重攝取1至1.5克碳水化合物，ISSN亦建議運動後，每公斤體重應攝取約0.2至0.5克蛋白質，而碳水化合物及蛋白質的比例為3:1至4:1。