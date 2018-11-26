聖誕氣氛愈來愈濃，又到了派對旺季。派對中，酒精往往是主角之一，小酌怡情，但暴飲不但亂性，還可以致命。

美國國家酗酒與酒癮研究院指出，「暴飲」定義是飲酒導致血液中的酒精濃度不低於0.08克，大約相當於約兩小時內，男士飲5杯、女士飲4杯或以上的酒精飲品。美國疾病管制與預防中心指出，大部分暴飲者並非酒精上癮的人。暴飲可導致意外、暴力事件、不安全性行為、心血管和肝臟疾病等。

資料來源：美國疾病管制與預防中心（www.cdc.gov）

■少坐多動 預防心病

美國疾病管制與預防中心調查發現，四分之一美國人每天安坐超過8小時，四成半成年人每周缺乏中度至劇烈運動；更有近一成半人同時每天久坐超過8小時和每周缺乏運動。在5900名受訪者中，只有3%每天安坐少於4小時而且有足夠運動。

美國心臟協會一直鼓勵大家「少坐、多動」，根據美國疾病管制與預防中心指引，成年人每周應最少有2.5小時中至強度運動，以及一至兩天負重肌肉訓練。

■杏林聖誕市集下周登場

明德國際醫院預早慶祝聖誕，醫院將幻化成星光閃爍的聖誕市集，五隊聖誕歌詠團連同聖誕老人和雪人，出席「燭光聖誕慈善夜」，歡迎各界人士參加，免費入場。

◆燭光聖誕慈善夜

主辦機構：明德兒童慈善基金

日期：12月4日（周二）

時間：晚上6:00至8:00

地點：山頂加列山道41號明德國際醫院戶外場地

查詢：2849 0355

網址：www.matilda.org/childrenfoundation