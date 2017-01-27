功課債纍纍 回家似打仗 照顧ADHD兒 就爆煲點算？

■個案

張女士的兒子剛上小學，經常被老師投訴上課不專心，跑來跑去，又時常欠交功課，弄得「欠債纍纍」。縱然老師嘗試替他「重組債務」，但兒子也未能還清功課債。開學不足一個學期，張女士已多次被學校約見。全職工作的她坦言：「每一次收到老師的投訴電話時，我都感到迷惘及難受，經常責怪自己因上班而沒有好好督促管教孩子。」

全港約6.4%孩子現徵狀

回家後又是另一個戰場，張女士每天也奮力與兒子鬥體力鬥意志。戰事從吃飯到做功課、溫習、洗澡，直至睡覺方為結束，她直言身心俱疲。一開始，張女士以為孩子不過比較活潑好動，惟在老師多次建議下，同意由校本教育心理學家作初步評估，並轉介到衛生署兒童體能智力測驗中心評估，終確診為ADHD。張女士透露：「起初也擔心有此標籤，會為孩子帶來不良影響，慢慢地卻發覺在確診後，我和身邊的人對兒子似乎多了一份了解與體諒。」

參加家長小組 遇見同路人

張女士經學校社工介紹，參加了由相關服務機構舉辦的家長小組，學習與孩子相處及管教技巧，亦在家長小組遇到同路人，互相關照鼓勵；加上學校的配合，為兒子作出調適，老師也會運用課堂策略來幫助兒子多專心上課，孩子的學習漸見進步。雖然家中戰火依然，但看到孩子不像以往那麼害怕上學，張女士彷彿看到一線曙光。

■學懂求助免壓力爆煲

不少家長或許有跟張女士類似的經歷，要照顧ADHD孩子確實很不容易。孩子常常有無限的精力，好像一輛不能停的火車，無法安安靜靜的定下來；自制能力和情緒管理也相對較弱，要排隊等候對他們而言是難事一樁。在學習上難以專注，容易分心，做事欠缺條理，亦會經常忘記事情或遺失東西，導致「債台高築」。作為照顧者的壓力與疲乏，雖能想像，但實非外人所能完全理解。

學校配合 適切照顧孩子需要

當家長發現孩子經常出現以上徵狀時，應及早正視問題並向專業人士尋求協助。在本地，ADHD須由精神科醫生或受過相關專業訓練的兒科醫生診斷。醫生會透過臨牀觀察，並向家長了解孩子的問題行為、嚴重及持續程度、成長歷程等等來作出判斷。同時亦會向老師查詢孩子的學習情况，從多角度去了解孩子的問題與需要。

家長亦可主動聯絡學校老師、社工或輔導人員，讓學校為孩子提供適切的支援，例如運用合適的課堂教學策略、安排朋輩支援、提供校本小組訓練及個別輔導等。緊密的家校合作，有助雙方更了解孩子的情况和需要，是幫助孩子成長的重要鑰匙。

■家長可瀏覽教育局特殊教育資源中心網頁，尋找更多有關ADHD及其支援服務的相關資料。

網址：www.edb.gov.hk/tc/edu-system/special/resources/serc/adhd.html

文：沈嘉敏（香港大學心理學系助理教授、教育心理學家）

編輯：王俊杰

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