瘤言情深：隱瞞病情 反令子女困惑

可惜世間無神奇玉米

隨着癌症年輕化，不少家長患上癌症時，子女只得幾歲，與《龍貓》中妹妹的年齡相若，假若世上真有能醫百病的玉米，相信他們會毫不猶豫地去採摘。可是，世上並沒有這樣一根神奇玉米。縱使作為醫生，希望家長和子女能有大團圓結局，但現實常不如人意，家長應如何為子女早作準備？

不少患者傾向對子女隱瞞病情，因為害怕讓子女擔心，影響學業。事實上，若父母患病，大部分子女都能輕易察覺，若子女不了解患者病况，自己胡亂猜想，到頭來甚至會出現更負面的情緒。

曾有一名乳癌患者眼見女兒考上小學後學業繁重，所以一直沒有花時間讓女兒了解自己的病情。女兒既對母親的病情感到困惑，又不懂如何處理自己的情緒，及後患者的病情惡化，經常進出醫院，更難專注學業，亦未有得到專業社工的輔導。直到患者離世，更被學校勸說轉校。猶幸事過一年多，女兒總算適應母親離世的事實。雖間中透過社交媒體表達對亡母的思念，但女兒想法正面，明白母親對自己的期望，轉校後亦努力讀書，成績理想。

事實上，患者可帶同子女一起見醫生，讓子女了解情况。另外，家長可及早知會學校，跟校方互相配合。當患者預計病情將進一步惡化，甚至有生命危險，便應為孩子做好心理準備，一方面讓子女知道病症有可能帶走至親，同時更要把握餘下時光共敘天倫，並讓子女明白自己對他們日後的期望。

作心理準備 把握相聚時光

記得一名病人曾經攜同十歲女兒與醫生會面，讓女兒了解媽媽面對的難關。當女兒知道癌症令媽媽行動時感痛楚，便由過往依賴媽媽照顧，到如今主動打理家務，甚至連爸爸也照顧周到，表現獨立。當父母患上癌症，通常只有父母擔心子女將來無法適應，但在這個例子中，女兒亦擔心母親帶着遺憾離去，所以堅強地讓媽媽知道，即使她不幸離世，自己也懂得照顧自己。

過去有病人不忍子女看見自己飽受癌魔折磨，萌生自殺念頭。想深一層，若患者選擇自尋短見以為可解決問題，其實難保他日子女模仿，用這個看似簡單直接的方法解困。作為父母，倒不如借這個面對難關的機會，用盡全力對抗癌魔，為子女建立模範；即使子女將來遇到任何困難，也能迎難而上，無論結果如何，也不會帶着遺憾活到終點。

文：黃麗珊（臨牀腫瘤科專科醫生）