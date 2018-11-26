知多啲：深近視、長用類固醇高危

‧家族遺傳：父母中有一人患青光眼，子女隨年齡增長，患上青光眼的風險增加

‧深近視：研究發現，深近視（高於600度）與原發性開角型青光眼關係密切，即使做過激光矯視手術也無助降低風險

‧眼部創傷：眼球結構複雜，創傷的影響微妙，多年前的舊患有可能突然產生變化

‧長期使用類固醇：曾有病人持續使用含類固醇的眼藥水，雖然有助紓緩眼部不適，但令眼壓大幅增加

龐朝輝補充，一般急性青光眼患者眼睛的前房角比較窄，如果在暗處看光亮的東西，會令瞳孔擴大，使眼壓升高。也有人因服用的咳藥水或感冒藥，含有誘發青光眼的物質，致使發病。

飛蚊症與青光眼都是香港常見的眼疾，有人會連繫兩者，龐朝輝表示，飛蚊症是因玻璃體退化所致，亦與眼部創傷、深近視有關。雖然飛蚊症和青光眼確實有類近的風險因素，但兩者並無直接關係。

銀杏不能代替藥物

青光眼可否預防？龐朝輝指，有部分研究顯示，服用銀杏對青光眼有幫助，但效用當然無法與藥物相比。他亦提醒，目前只能依賴健康普查識別青光眼病人，而一般普通科醫生或視光師透過病徵及瞳孔收縮等因素斷症，仍未夠準確。市民最好每隔3至4年做一次全面的眼部檢查，檢查眼壓、測試視野、光學斷層掃描，觀察神經線的情况和變化，以及檢查眼底、黃斑部等。如有青光眼家族病史的人就更應留意，定期做檢查。