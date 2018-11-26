頭痛眼痛 小心一日變盲！ 視野收窄或患青光眼

青光眼是香港頭號致盲元兇，初期病徵不明顯，患者損失的視力無法恢復，要預防這個可惡的「視力小偷」，定期檢查眼壓、測試視野必不可少。

■問醫生

◆龐：龐朝輝（眼科專科醫生）

◆鄭：鄭志文（家庭醫生）

■眼睛唔「放水」損神經？

問：人人有壓力，原來連眼睛都有壓力？

鄭：眼睛是一個球體，內裏有透明的房水，帶着養分和氧氣在眼球內循環流動。房水會自然排出，但如排水口堵塞，房水便會積存在眼球內，構成壓力，損害眼球細胞。

量度眼壓可利用眼壓儀向眼睛表面角膜吹風，正常的眼壓水平為21mmHg以下，眼壓太高會影響視覺神經。

龐：每個人的眼壓不盡相同，故正常與否要視乎本身的眼壓水平。我曾診治一個約20歲的病人，其眼壓由原來的10mmHg，突升至18、19mmHg。雖然仍低於21mmHg，但因上升速度很快，已足以損壞視覺神經。所以眼壓的高與低是相對的。

■患者有不同病徵？

問：眼壓高也是急症？

鄭：眼壓突然飈升十分危險，患者會頭痛、嘔吐、眼痛、視力模糊，或見到閃光、光環。從外表觀察，患者眼睛會泛紅、充血，瞳孔形狀不規則。由於患者有不同病徵，有人會服用止痛藥了事，此舉往往拖延治療時間。因止痛藥無法紓緩眼壓，當眼壓不斷增加，有可能造成永久失明。如果同時出現眼睛不適及頭痛，或遇到任何眼部不適，都要盡早求醫。

龐：如眼壓突然飈升數倍，病人可短時間內完全損失視力，甚至一日內致盲。

■真係會變藍綠眼？

問：青光眼為什麼有這樣的名字？

龐：當一個人的眼壓增加，令視覺神經起變化，例如神經線變薄、杯盤比增大（視神經盤是眼球上最脆弱的地方，當眼壓對視神經造成傷害時，它會變大），再加上視野範圍收窄，令視力損失，便是青光眼。

在古時候的希臘，患者到了青光眼末期，眼睛會呈藍綠色，因以得名。時至今日，科技和醫學發達，即使眼壓水平不高，眼睛沒有變色，已可確診患上青光眼。

青光眼可怕之處在於病情不可逆轉，一旦視覺神經萎縮、退化，就難以復原。患者視力只會愈來愈差；而醫生診治的目標只在控制病情，而不能令視力回復正常。另外，不少慢性青光眼患者並無病徵，眼睛不曾疼痛、紅腫，但視力逐漸損失，及至患者求醫時，只剩餘六至七成視力，故青光眼有「視力小偷」之稱。

■眼壓正常也有青光眼？

問：青光眼的成因為何？

龐：青光眼有不同種類，首先有原發性與繼發性。

原發性：包括開角型與閉角型青光眼。眼球內有很多細微的排水道，一旦堵塞就會阻礙排水，令眼壓增加，誘發青光眼。

繼發性：與其他眼疾有關，最常見是血管增生所引致，當患者眼底中風，即視網膜的靜脈或動脈栓塞，會令眼壓大幅增加，嚴重者或需摘除眼球才能解決眼痛。

此外，亦有正常眼壓的青光眼，患者眼壓處於正常水平，甚至比一般人低，但也會出現青光眼病徵及視野收窄。還有先天性青光眼，患者眼部發育畸形，天生不能順利排出房水，令眼壓上升。

鄭：一般市民對青光眼認識不多，加上其病况複雜，沒有一定標準的眼壓水平作參考，又分有急性、慢性、開角型、閉角型等種類，故做視力檢查時，不妨也量度眼壓、做視野檢查，有助及早發現病情。

■跟白內障一齊醫？

問：如何治療青光眼？

龐：若患者的眼壓水平正常，加上年紀老邁，視力變化緩慢，可選擇只觀察，不治療。但如患者較年輕，眼壓變化大，就要盡快治療，方式包括藥物、手術及激光。藥物包括滴眼藥及口服藥，主要為減少分泌房水或增加排出房水。滴眼藥的藥性有強弱之分，醫生會視乎病情變化，逐步調整用藥。口服藥一般用作處理急性青光眼。

近年激光技術提升，有助開通去水位，控制眼壓效果甚佳，醫生一般都會盡快為病人安排激光治療，或可以毋須用藥。如果已嘗試藥物、激光等仍未能降低眼壓，就需要接受手術。

手術方面，過往多採用引流手術，在眼角開細小傷口去水，紓緩眼球內的壓力；較複雜之青光眼，可在眼角植入導管，去水效果良好，但因為破壞了眼球結構，風險較大，有可能令傷口受感染或發炎。有部分病人因同時患有青光眼和白內障，由於白內障手術會擴闊眼角，有助排出房水，所以即使其白內障未「成熟」，醫生都會建議病人接受白內障手術。

要注意的是無論採用哪種治療方式，可降低的眼壓幅度也不定。青光眼是需要長期治療的病症，多數病人要持續使用藥物，即使在手術或激光後，眼壓降回正常水平，亦要一直密切留意視野範圍的變化，防止病情惡化。

文：段曉彤

插圖：杜思頴

編輯：林曉慧

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