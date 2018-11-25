星期日文學．金馬獎作品文學原著選讀 胡遷：瑪麗悠悠

我負責感冒藥的藥櫃，等再過半年，我就可以負責消炎藥的櫃子了。真好。除了買藥的永遠沒人跟我說話，而他們張口都是：我鼻子不通氣了、我有點發燒、我嗓子有點痛、我難受得要死。媽的。

收錢的是一個胖女人，她給椅子墊了很多靠枕，而她已經夠柔軟的了。「你要不要吃薯條？」我以為是對我說的，就搖搖頭。然後她們就樂了。

抽煙的時候，我得去藥店門口站着，望着對面一個兩米高的垃圾山。現在來了一個遛狗的老頭，他停住腳，對着垃圾山說了一句：「狗操的。」他住在一個窩棚裏，他身上的衣服都可憐兮兮地垂着，除了那句「狗操的」，幾乎沒有任何生機。然後藥店的門被推開了，我的女同事用眼白看了我一眼，我就進了藥房。我想一定有個人鼻塞了，我準備好聽某人複述他的病情了。

在感冒藥櫃前站着一個鼻子紅彤彤的女人。我認識她，有一次在水果攤前她跟我搶一個木瓜，水果攤老闆也讓我讓給她。她說：「不吃木瓜今天就會死。」我說，那你死吧。

就把木瓜抱在了懷裏。

當然我沒有說。

老闆從我懷裏取過木瓜，他說：「你一男人吃什麼木瓜。」我很高興地讓了。因為我摸到木瓜有一塊鬆軟的地方，已經爛掉了。我真是開心至極，一個人跟我搶了一個爛掉的木瓜，我心情愉悅，興得要飛上天去，我蹦蹦跳跳得好像長了兩隻翅膀，感覺天空都在我的懷抱裏。真是爽透了！真是爽透了，一不留神我跌坐在地上，一片垃圾的臭氣壓了過來。

這個女人站在我的櫃檯前。我說：「風寒還是風熱？」她抽着鼻涕，說：「嗓子痛，流鼻涕。」

「風寒還是風熱？」我說。

「我怎麼知道？」

「出汗嗎？」

「我運動了就會出汗，跑跑步什麼的。」

小區裏有一個餐館正在被拆遷

我拿了三盒藥，有兩盒是什麼也不治的，但吃了沒壞處。她看了一眼，嘟囔了一句： 「這麼多啊。」然後拿起那沒有用的兩盒中的一盒。「拿這一盒就行。」

我說：「多運動。」

她去櫃檯找胖女人結帳。她從包裏取出一張白紙，對胖女人說：「我可不可以把這個貼在這兒？」

胖女人拿過來一看，搖搖頭。只有眼白的女同事走過去看。拿起那張白紙，念了出來：「尋貓啟事，六歲，家人正急切尋找，膚色白偏黃。」

這個胖女人究竟有多惡毒呢，她喜歡少找人錢，對一些看起來不太精明的老人，少找人幾塊錢，然後從抽屜裏抽兩張塞進褲子口袋裏，那個口袋由於經常掏而鬆塌塌的，顯得很臭。所以她拒絕貼找貓的告示就自然而然了。

胖女人對我說：「你看到一隻貓了嗎？」她舉起那張白紙，上面有照片。

那個女人期待地轉頭看着我。女同事也白眼看着我。為什麼所有人都看着我？

女人說：「牠叫瑪麗悠悠。」我覺得一個世界的愚蠢都在她臉上了。

「叫什麼？」我說。

「瑪麗悠悠。我的貓很瘦，嘴唇是黑的，牠親吻着窗外，雨水來臨時，牠注視着白煙滾滾的遠方。」她揉着眼睛，好了，現在她一點也不關注感冒了。

「買完藥你就走吧。」我說。然後她走了。

那個胖女人嚼着什麼東西，對我說：「怎麼這麼對客人說話？」

「你也叫瑪麗悠悠嗎？」我說。

「瑪麗悠悠怎麼了？」

「沒怎麼，這裏怎麼可能有隻貓叫瑪麗悠悠？」

「為什麼不可以呢？你算老幾？」她的眼白要飄到天花板上去了。

「你不要用眼白看我，你已經看了我有半年了，為什麼總斜眼看我？」

「那我該怎麼看你？」她搓着肥胖的手，把頭側向一邊。

「我可是抓過小偷的人，還把他打了一頓。」

「什麼小偷？」她臉紅了。她居然還會臉紅。

「你也是個小偷，薊門里小區最胖的小偷！貓也是你偷的吧？這不是第一次有人偷貓了。」我說。不知道誰把藥店門打開了，我又看到那個兩米高的垃圾堆了，那個老頭站在垃圾堆旁，說：「狗操的。」我的老天啊，這個女人居然哭了。

我就趕緊跑了。

我沿着小區蹓躂，恐怕得找一找這幾隻丟失的貓，因為我怎麼可以把同事惹哭了呢。

小區裏有一個餐館正在被拆遷，我去巡查了兩個車棚後，從樓底下的一個鐵門裏鑽進了廢墟，當時下着清涼的雨，幾縷鏽迹擦在我的衣服上。周圍一片蒸發未盡的油煙味道， 我知道這裏半年前還是一個餐館，現在已經拆了半年。我進入一個房間，牆壁上貼着國外的電影海報，有大有小，一半以上都是從雜誌上剪下來的，這讓我感覺到夢想的味道，一個身處在油煙味瀰漫的廚房後小屋裏，一個切菜的小工，滿牆壁的夢想，和屋外野狗的一地狗屎。

另一間屋子裏，牆壁上還掛着一個老式手機充電器，以前一定有人總是坐在這裏。

「但你不是還活着嗎？」

隔了一堆磚瓦的廢墟，我在廢墟上發現了一個落地沙發。就是像半個碗的那種，刷一刷應該還是可以用的，我想了想，打算晴天的時候抱回家。沿着那條廢墟，只有橫樑，裸露着鋼筋和水痕的房屋群，我已經到了原來是餐館營業區的地方。

窗戶都已封死，光線暗淡得像臭雞蛋。牆壁上的隔板裏還放着各種洋酒的空酒瓶，我狠狠吸了一口這裏的空氣，覺得渾身冷得要死。在一群落滿灰塵的木椅子中，我發現了一位藝術家，他像去世多年的樣子，坐在一片濕漉漉的塵埃中，而我判斷他是一位藝術家，是因為在地板上看到許多油畫，上面全是泥巴和磚石渣的腳印。這個餐館拆了有四個月，他在這兒住了大概也有幾個月了。

藝術家用背影告訴我，他也許已經死了很久了。

我說：「有人嗎？」

真好，我又在這世上多說了一句廢話。

沒人應答，雨聲傳進來已經很混沌了。這時我聽到他在咀嚼的聲音，也是渾濁得像是整個世界都浸泡在泥漿中。

然後，我就發現了一隻貓，被放在地上，不過只剩下毛皮，髒乎乎的，在此之前我也沒有聞到腥味，而現在只是一種如硫磺一樣刺鼻的濕冷。我看向牆角，還有別的動物皮毛。

我說：「你吃的是瑪麗悠悠。」說完這話我都害臊了。

沒有人跟我說話。我太陽穴緊緊收縮了一下，壓得血管痛。貓的皮毛披在地上，像一塊被撕扯開的小毛氈。

那個背影說：「滾蛋。」

周圍昏黑一片，一種莫名的恐懼，好像黑暗在握着刀逼近我。

我看着他，用力踢了他的畫。我可真可笑，就像隻臭蟲。

我撿起剛才順手拿起來的手機充電器扔向他。

「你可別裝死了，小區的貓都是你吃的吧？」

「狗操的多管閒事的。」他說。

「怎麼可以吃貓呢？」

他不說話了，我嘗試朝前走了幾步，這破房子幾乎快塌了，我真怕天花板砸下來。我用腳把那張貓皮勾了過來，從口袋裏摸出一張宣傳單，我身上一直有宣傳單，誰遞給我，都會收起來，這樣別人可以賺五分錢，攢着攢着就可以買輛坦克發動戰爭了。我用宣傳單墊着，抓起貓皮。

之後我爬出連起來的廢墟區，而身體好像被纏了幾十個蜘蛛吐出來的網，封鎖了五官。

出了廢墟，對着那個幽暗的窗戶，裏面可能是個藝術家，不，是那個流浪漢，也可能是住在我天花板上的鄰居，或者遛狗的一個老頭。

我朝裏面大吼：「你是一個無能的人，一個廢渣，你有個屁用！」

說完我就已經很難過了。我把貓皮扔在鐵門下。

我回到住的地方，這小屋的牆壁上貼着海報被撕掉後留下的雙面膠，上面黏着一些亂七八糟的東西，有蚊子的翅膀、頭皮屑，還有一顆貓砂。我揑起那顆貓砂，在手心裏轉了一會兒，貓砂碎掉了。

我想起小時候家的院子中有一棵臭椿樹，大家都很討厭它，而其他人家院子裏長的是生機勃勃的香椿樹，似乎可以感到臭椿樹的羞恥感，存在就是羞恥，羞恥就是一種無盡抽搐的感覺。有一天夜晚，我憂傷地看着它，又轉身回屋。第二天，它所有的葉子都掉光。

那期間，對面的樓房裏，在五樓，有一具屍體，蒼蠅爬滿玻璃，玻璃上全是油脂和蒼蠅屎。

貓砂碎了之後，我摸出一個電量不太足的手電筒，重新鑽過鐵門。雨還是淅淅瀝瀝，我到了那片廢墟，立在飯館和廚房連接的地方，我雙手顫抖，手電筒已經濕滑。如果你什麼都無法控制，也至少可以讓自己做點什麼，哪怕朝右走，或者抖一抖腿。

我開了手電筒。裏面看起來沒有人。貓皮浸泡成紙屑一樣的東西，還鋪在鐵門下面。

我拿起貓皮，順着牆上貼着的尋貓啟事裏寫的地址，找到了那個感冒的女人。

這裏的電梯總是要等五分鐘。其實這樓道跟那片廢墟比也好不到哪去，蜘蛛網和塵土一點也不少。站在門前，我突然想起這個女人那天介紹她的貓時所說的話：「我的貓很瘦，嘴唇是黑的，牠親吻着窗外，雨水來臨時，牠注視着白煙滾滾的遠方。」她還可以這樣去形容這張貓皮嗎？這時，我才感到一絲傷心。

我敲了敲門，裏面說：「誰啊？」

「我找到了瑪麗悠悠。」說完，我憋不住害臊起來，瑪麗悠悠，我真是操了。

可以聽到她興奮的腳步聲，好像那天我送出那個腐爛木瓜後的蹦蹦跳跳，她還記不記得那個木瓜呢？

她打開門，說：「在哪呢？」

我把貓皮提了起來，讓她看清楚。

她叫了一聲，朝後退一步，驚恐地說：「你把瑪麗悠悠殺了！」

「對。」

她的眼睛就跟食人花一樣。

我說：「但你不是還活着嗎？」

文 \\ 胡遷

編輯 \\ 袁兆昌

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