Ways of Seeing：從關公展看大館 能否突破官方模式策展？

關公無黑無白？

展覽分兩層共三部分，下層分兩個展區「事關重大」（The Legacy）及「一夫當關」（The Arts），大門口先貼出「履歷表」，將關公當成打工仔，簡介姓名、藉貫、工作經驗等資料，進入展場則介紹關公如何隨朝代演變「上位」，由封王到封聖；深入展場就聽到另一部分傳來的唱戲聲，展示粵劇、畫作、電影等作品呈現的關公形象。走到上層，最後一部分名為「多多關照」（The Faith），看關公作為信仰，遍及世界各地及各行各業，尾端的「磚頭房」揭開關公與大館的關係——關於警察拜關公的儀式及歷史——在此處由演員黃秋生聲演的問答環節，終於得到關公解答疑問，「你怎麼看黑白兩道中人都供奉你這件事？」關公都答得相當有公關技巧：「希望我的信眾都知道，無論你來自什麼背景，做什麼工作，待人處世都應秉持忠義仁勇精神。」

隱藏的意義 說得夠清晰？

資深策展人梁展峰對會否在大館讀到關公對黑白兩道有「很爆的答案」沒期望，所以也沒有失望，「很多觀眾會帶自己的期望入場，這是可以理解的。倒過來說，我會讚它以視覺文化的進路告訴大家，關公不只與黑白對立有關。」在上層走廊展出四個造型各異的關公像，不只持刀的威武，還有捧書的儒雅形象，「策展團隊有意想帶出在黑白以外，還有很多對立的意義隱藏在關公之中，如文武對立。但展覽說得夠不夠清晰？」每個關公像的解說都只一句簡短對白，未有多形容造型上的差異，要觀眾從中理解對立的層次，恐怕不易。

要豐富知識 不流於打卡

展覽中的關公頗「寡言」，很多展板上的文字均簡略，梁展峰留意到下層最後展出本地藝術家周俊輝的作品《千里走單騎》，比較起旁邊西方人在十八世紀的版畫作品及明朝畫作，解說顯得不足，並無介紹藝術家對關公有何看法，至於電影《戰神》亦只得大型佈景版供觀眾打卡，文字只交代電影情節是關公大戰外星人，未形容關公在戲中的形象。我們問及周俊輝的創作意念，他說《千里走單騎》是其二○○八年一系列作品之一，他拍攝許多關公像的刀、馬等各個部分，拼貼出《三國演義》中關公送嫂一幕，以探究現今大眾心中的關公形象其實來自各種文本，「除了史書，還有小說，創作當年更有中學生說從打機知道關公送嫂的故事」，當中以積木表達女性坐在馬車的部分，就是對應「古典畫說故事的方法」，不同角色總有固定形象，「如與十二門徒有關的畫作，帶錢袋的一定是猶大。」不過這些作品背後的思考在展覽中未有提及。周俊輝認為策展將其作品與粵劇表演及電影片段放置在一起，「是想透過大眾接觸到的作品，與公眾搭起橋樑」。

梁展峰批評：「我覺得展覽中最沒意義的部分是蓋印，那是香港展覽文化中的四寶之一，對知識提升沒有意義，只為製造一個催化劑，保證留得住人。」他稱為「四寶」的，包括講座、導賞團、工作坊及蓋印。現場所見，蓋印之處的確吸引不少觀眾駐足，在紅色卡紙上印出關公各部分，記者遇上職員解釋，三個印章的圖案是關公在粵劇面譜的幾個特色，原來正可見於旁邊播放羅家英表演片段中的妝扮。而另一個熟口熟面的互動裝置就在上層，是一部扭卡機，梁展峰提醒：「如果你記得的話，開幕展覽『大館一百面』亦有扭卡機。」「大館一百面」以街坊記憶組織場地本身的歷史，據大館解畫，扭卡機來自區內老字號寶源辦館，不過這次扭卡機與關公難扯得上關係，但卡背印有深水埗關帝廟、錦田二帝書院等外貌及地址，比「大館一百面」的卡上只印「西瓜波」等貨品及名稱，資料更豐富。

以marketing角度做展覽

「從兩個展覽可發現行政式的策展模式，即嘗試製造一條公式，裏面可放任何內容，保證觀眾留在現場超過三分鐘，是典型以marketing角度做展覽的考慮。」梁展峰說，展覽上層可看到策展團隊前期資料蒐集做得仔細，但下層為了吸引人流，便出現很多對知識含量的取捨。他分析，這是協商（negotiation）而來的結果，在大型展覽場地，策展不是由一人話事，兩個展覽均由大館文物事務部負責，「大館一百面」的策展團隊有保育機構長春社文化古蹟資源中心，一道空間作為「設計伙伴」；而關公展的節目伙伴則包括由故宮專家趙廣超牽頭的「設計及文化研究工作室」，八和會館協辦，另有公司負責展覽製作。

如何令人一訪再訪

Purcell是大館保育項目的保育建築師，公司的文化遺產總監Brian Anderson與我們談及保育項目的挑戰時亦特別指出，技術上只要技巧運用得宜，就可把工作做好，但更重要是項目完成以後，「在二十五年、五十年後仍不衰落」，關鍵在建築的用途，「大眾來到可能會說，翻新得真漂亮，然後到訪一次便不再回來。要讓建築真正活過來，必須讓人不斷回訪。」他說這是餐廳、商店進駐的原因，亦是他說服政府要建新建築的理由。「他們問大館已有十六座歷史建築物，為何還要建新的？我說演藝廳、當代美術館都需要很高的樓底、堅固的地面，舊建築裏沒有一座符合這些要求」。背後的關鍵問題是，為何要有這些設施？「要鼓勵人們再訪，就需要這些功能，大眾會為展覽、活動而回來。若大眾可感到大館是屬於他們的，那就更好」。

先天注定做不到敏感題目？

梁展峰認為在「01座」舉行的「大館一百面」及關公展，就明顯受留住人流這個目標所主導。與Anderson一樣，他也關注大館的「存活」問題，強調要觀察至少三年，才可論這個場地的成敗，「頭兩三年一定大灑資金，香港大部分的展覽場地特色是三年後就會缺錢營運」。展覽說一個絕對正面的關公故事，與一度取消馬建講座，都指向同一個現象：「香港的現實是，大部分的官方機構都以一種政治正確的立場去處理所有議題。作為一個巨型機構，其實不必等它有新聞（馬建事件），都知它根本沒可能處理具爭議的事情。」但在新建美術館「賽馬會藝方」現正舉行的展覽「在過滿的世界挖一個洞」，播放由大館委託生於廣州並在北京生活的藝術家曹斐，以創作反思前身為監獄的大館轉變為文藝空間的矛盾，「大館先天注定做不到敏感題目，它本身的歷史都很敏感，但你見監倉的展板也未處理這方面。反而曹斐的電影勉強碰到一些」。不過，這也有賴大館現時處於資源豐富的階段，「三年後，它也要面對PMQ及JCCAC的問題，頭幾年好多人爭相去租，收入很多，活動的花費可以很高，但三年後大家的興致會減低，PMQ亦愈來愈少自己主導的展覽」。

執行保育計劃有幾自由？

在馬建風波前訪問Anderson，他說馬會「處於一個很幸運的位置」，既非政府，亦非發展商，坐擁龐大資源及專業知識，執行保育計劃的自由度也較高。他評PMQ「沒那麼成功（less successful）」，想像若由他建議，會希望政府改善建築的基本設施，「其餘就交由文藝社群放手去做」。至於命運在發展商手中的皇都戲院，他說如果最後完全變成一個商場，「那就很不幸，若新世界打算這樣做，我無法想像政府會同意。」香港現時有許多由歷史建築變身巨型藝文空間的例子，梁展峰則總括「馬建事件讓我們很清晰看到大館無意開放去處理敏感課題，所有這類機構都未能突破這個格局，那是受模式本身所框限，不論哪個機構營運，機構背景都明顯不會違背官方立場，又或以中立立場掩蓋支持官方立場的位置」。

與大館歷史相關內容可更深入

但無法踰越官方立場，是否就對大館不予寄望？梁展峰認為在限制下仍有可發展的地方。藝術家周俊輝坦言初得悉大館要辦關公展，「覺得很難，因為需要對關公有新的註釋及角度」，他指出與大館歷史相關的內容可說得更深入，那亦是梁展峰覺得做得最好的部分，「今次展覽較『大館一百面』為佳」，「但該部分的面積只佔全展約四分之一，體現不到策展團隊如何unfold（呈現）大館的歷史，我期望他們能夠做到，哪怕呈現出來的大館歷史，我未必認同它的角度」。

靜待大館有突破

梁展峰認為觀望大館發展可分兩條線，舊場地的歷史展覽方面，「能否建立一個可與香港歷史聯繫的大館歷史」；而新館裏的當代藝術展覽則是「如何將香港的藝術文化內容與外國的藝術水平或話題接軌」，「可能好多外國人覺得講香港文化一定要講殖民、城市特質，但現時香港的文化大氣候是否要說這些，抑或其他？就看它如何拼貼。如本土希望像馬建這樣的作家出現時，大館卻說不ok，而大眾想關公對黑白兩道的問題有答案，它又未必答到」。他指出香港文化發展的困局，「在政治、經濟的外在環境之下，文化機構要能自負盈虧，似乎仍是行不通。與其說觀望，不如說，我靜待大館有突破」。

大館「關公駕到」展覽

日期：即日至2019年1月27日

地點：中環荷李活道10號大館01座複式展室

【大場小館系列之一】

文、圖// 曾曉玲

編輯 // 蔡曉彤

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