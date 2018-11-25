易理學堂：易理引路 走出時局迷霧

復卦 思考移民問題

也許你會說，已不願多想香港之事，面對一片混亂與崩壞，想來也無力，但朗天說：「香港現在的情况如此差，我們起碼要了解、承認與面對問題，才可活得真實。身處這個時代，除了迷失、悵惘，悲觀，還有不真實，所謂後真相，就是人不敢面對真實，封閉自己，以迷霧把自己包裹在其中。」此時此刻，易理可以是「助人穿透事情過去與未來的迷霧，一個很好的工具」。

他曾嘗以復卦去思考移民的問題（圖二）。上次我們談過由一支陽爻居於五支陰爻之下而組成的復卦，卦象呈現有氣來復，實現坤卦所代表「事物的潛在性」，復卦因而代表存在。以哲學家尼采提出的永劫回歸概念對應復卦「回來」的涵義，自我是怎樣一回事？在新書《反復：本體論易學之建立》中，朗天解道：

「這一刻的我覆蓋上一刻的我，再下一刻的我覆蓋上這一刻的我，不同的我靠永恆輪迴確保為同一個我。正因為事物（包括自我）注定不斷重複出現，永劫回歸，所以即使當事人的思緒慾念在特定而有限的時間內顯得那麼不同，但在走向無限的時間中，那一系列的自我覆蓋，反覆其上，即使詳細次序未必一一對應，到最後總復歸於同一個自己。」

離開只是迴避

在面對應不應該移民的問題上，只以一句「追求更舒適的生活」，其實無法為遠走他方這個決定說項，朗天提出連串嚴厲的拷問：去他方做什麼？說去「過活、生活」，生活的內容是什麼？質素是什麼？如果說在香港令你無法實現某些事，在什麼情况之下做不到？他方為何令你做到？「很多人沒填好這份表，答案可以非常殘酷，就是你在香港沒有事想做，根本沒有理由走，沒有需要在他方才做到的事，所以你沒有資格移民，亦無需要提出，基本上你在任何地方都是做一個順民，而不是公民。」他補充一句：「我這樣說是理性推斷，可能有人抱有苦衷，可以回答這些提問。」

深究移民的根本問題，亦像回答「我是誰」這個問題，反之拒絕去想，就是迴避問題，因而亦永遠得不到答案。朗天說，他研究易理得到對自己的啟示是「不走，磨爛蓆」，「復卦就是回家，到哪裏都會回來」。九七回歸前，他曾遇上夢寐以求之地，美國三藩市。「我也曾經是想離開香港的人，覺得自己喜愛的一切，香港都沒有，例如我愛思考，香港卻是個反智的地方」，「二十幾三十歲時，我到美國流浪一年，終於找到自己喜歡的地方，就是三藩市，它滿足了我對自由所有的渴望與想像。美國西岸的坦率、自由與沙灘，都跟我的生命情調完全融合」。

最後他還是回來了。「才知道我這麼喜歡香港，走不了。」他說，有時我們說喜歡一個地方，不過是因其屬性，自由的氣氛、有很多朋友居於此、街道整潔……但他對香港的喜歡，來自存在的連繫，「一般人的人生成長，若由三歲到十八歲左右都在那個地方，就會建立存在的連繫」。他說當下是一個最好的時機，「上天給我們機會去面對自己和存在」，「當香港的舊事物都被換走、言論自由沒有了，記憶都消失，等於你愛的人得到重症，形容枯槁，再沒吸引你的魅力，就是對你的考驗，面對存在赤裸裸本身。」

留下 面對真實自己

復卦告訴他，打要企定。「從復卦看到存在的形態，放諸香港，就是最真實的形態。我們走唔甩，要不斷回歸，將自己鎖在這個位置來頂住存在、頂住難受，就可以做頂天立地的人。在這最緊要的時刻不退避，挺着胸膛面對所有的痛苦與苦難。」比如說，面對雨傘運動的挫敗，「打就企定，錯就要認。香港人搞到今時今日這樣，四十歲以上的人都要企定，你有份造成，說要離開？企定受罰啦，這些罰都受不來，將來如何面對任何人？」能夠面對，身處何地都能做一個真實的人，「不過若說到哪兒去都可以，也就是不必去任何地方」。

民主需要退一步

如果你仍留下來，民主與獨裁的問題，亦是無從逃避。朗天以觀、臨、大壯、遯四卦組成的矩陣思考（圖一），代表民主、獨裁、進、退之間的關係。觀的卦象是四支陰爻在兩支陽爻之下，如一對對眼睛向上望；臨卦相對就是四支陰爻在兩支陽爻之上，「觀是由下而上望，即觀察的意思；臨是由上而下壓下來，是君主、統治者的感覺」。朗天強調，中國本無民主，因此兩卦都是代表統治者角度，只是臨以統治者為本，觀則以民為本，但放在現代去分析解讀，可用觀卦為民主來看。

上次我們提到漸與歸妹兩卦，象徵緩與急，以古人價值取向，前者為吉後者為凶，遯與大壯亦類似。大壯最上是兩支陰爻，如羊角之形，羊橫衝直撞，有進取之意，結果大傷，「在保守古代不主張過於進取」；而遯，豚走為遯，參考《周易》卦辭，「遯亨，小利貞」，亦即用作祭祀的豬跑掉，有小利。朗天解卦象，上卦是乾（象徵天），下卦是艮（象徵山），山上有天，「如高人在山中隱遁」，如此，遯即是退。

以此四卦畫出先綜後錯的矩陣，除了觀、臨及大壯、遯的相對關係，還有觀、大壯及臨、遯的相反關係，如是，即民主與進，獨裁與退是相反的關係，民主不進、獨裁不退。民主政治不是比獨裁政治更進步嗎？朗天在書中提及，孫中山曰：「世界潮流，浩浩蕩蕩，順之者昌，逆之者亡」，很能說明一種被視為理所當然的想法，即民主比獨裁進步，按歷史前進步伐，獨裁必被民主取代，但實情卻非如此？

獨裁從未消退

「問香港的政治問題，在世界亦然：為何搞搞下民主，獨裁會重返？」就如矩陣所示，獨裁從未消退，「獨裁總會重臨，是因為獨裁呼應了人性的要求。獨裁是一人話事，其他人跟，其實很多人都需要，尤其香港人愛跟大佬。」香港在主權移交之後，為何孕育出支持獨裁的一群人？「因為過去二十多年，香港搞民主的人，將民主的弊處呈現在大眾面前。人們常說民主沒有效率，獨裁就顯得有效率。為何美國會選出Donald Trump做總統？也是因為以希拉里為首的所謂自由左翼，將民主與左翼的劣根性呈露給國民看，令國民覺得難頂，不如走向反面。」

在香港，「是泛民的爭拗與民主程序的瑣碎，令大家覺得議會得個嗌交。大家受不了，而獨裁在民主反面，便催生對獨裁的要求」，「歷史上亦告訴我們，獨裁的政治往往去到民主政制，不但不是進步，更是災難的開始，法國大革命就是很好的例子，我們不是為進步去論證民主的合法性」，矩陣的直線顯示出觀與遯的對應結構，「民主最緊要退一步，能夠退，就要退」。

獨裁的民主支持者

香港人不應該爭取民主嗎？「不是」，「而是民主政制的操作上要退一步，這是關乎民主的重要原則，其中一個固然是少數服從多數，但更重要的原則，是多數尊重少數，沒有它的話，只是暴民政治」。他認為香港的民主政制出現許多問題，「是因為我們對少數不夠保護，夾硬來。我們應該保護無權利者、發不了聲的人，例如少數族裔」。又如民主派的分裂，「有時爭取民主的人自覺手握真理，不應被反對，其實是以獨裁方法建立民主制度。很多民主支持者心中都很獨裁，泛民排斥本土派，只因不是自己友。要尊重少數，才會不獨裁」。

另一組關係是獨裁（臨）與進（大壯）對應。大壯即大傷，「民主是保障我們不會受到大傷害的體制，獨裁會帶給我們危險的境地，羊就是獨裁的君主，會弄得人焦頭爛額」。觀卦（民主）與遯卦（退）的對應，遯在退一步以外，朗天指出民主的領袖亦應是個沒太大野心的庸才。「當你選出有野心、自感威猛的人上去，便製造了希特勒、墨索里尼。民主是一起去做一件事，而不是靠一人帶領。香港應由我們去集體改變，通過公民參與，讓有執行能力但無野心的人，跟人民的意志去行事」。任何人手握一票，都有責任。

易卦古老，上述矩陣危險之處，也可解讀為獨裁比民主好，將千秋萬代不退。朗天提出一個易學新系統，顯現易理可有無窮方式去演繹，「它可以很封建，封建的人很易說成獨裁是進步、合理」，易理原是中性，端看研習者懷的是何種眼光。

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【易學之三】

文//曾曉玲

編輯 // 王翠麗

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