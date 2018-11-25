修物生活誌：在地書院學習生活

生活是一場終生學習

香港教育等於無止境考核，從來只為找出小撮勝利者，加上回歸後，一系列如推動國民教育和邊緣化母語等行為，教育政策離「教育」二字已愈來愈遠，連主事官員也不讓自己子女接受的制度，早教大眾失望透頂，要重回教育初心，唯有另闢蹊徑。在理工大學任教設計多年的藝術家曾德平（Kith），和當年有份創辦兆基創意書院，並曾任該校助理校長的嚴惠英（Eno），正是在這條蜿蜒小徑上覓路的同行者。

「成立生活書院是一件很機緣巧合的事，首先我和Eno是多年老友，在兆基時已合作過，後來在同一個團體學佛時，輾轉間有朋友告知，大埔佛教大光中學因收生不足，跟其他學校合併後原址空置了，校董會想把它轉成教育中心用途，做些跟生命教育有關的東西。碰巧，二○一四年我和太太到英國旅行，走訪過The School of Life，看到教育的其他可能性，和Eno談過後便有生活書院的計劃。」Kith簡述書院創辦由來，同時不諱言在大學教得愈久，愈覺做不到真正的教育，在制度內好像沒什麼能實際幫到年輕人。

二○一四年七月正式開校的生活書院和一般學校完全不同，辦學的三個主要方向，分別是生命教育、文化藝術和永續環境，通過創作和藝術，梳理人、大自然和社會的關係，為生活日常創造良善，冀為社會帶來美好改變。

不停留在小確幸

「修身、齊家、治國、平天下，聽來老套，卻甚有道理，設計師若連自己生活也一團糟，怎為別人設計出好東西？」Kith和Eno不但想法接近，同樣在昔日教學生涯中啟迪過不少年輕人，因此生活書院籌備時的大小事務，全賴不少年輕義工朋友來幫忙。「不少後生仔女來到書院後，生活習慣和行為逐點改變，有些家長既好奇又擔心，於是前來一探究竟，結果亦成為幫手，甚至帶來親朋戚友一起參與活動呢！」Eno說。

儘管初期步履蹣跚，卻是漸見雛形，操場、展館、研習室、小農地，隨着各項課程和活動展開而啟用。有關食物種植和烹調、布藝縫紉、木工陶泥，正念思考……一切和生活有關的都是研習項目，對象更由孩子、青年，到成人、長者，以至教師或其他行業的退修活動參加者等，後因陸續申請到不同資助，完善了好些設施，因而吸引到更多人前來學習，尤其當年雨傘運動糊裏糊塗結束後，不少人難以面對社會上的挫敗感和無力感，回歸日常，從生活中調整自己，重新集結志同道合的力量相當重要：「若果注重生活最後只停留在『小確幸』便是個問題，不斷連結、擴展，要一起為共同價值觀行出來，實踐長遠而有目標的計劃才有力量，舉例早前我們一行三十多人到台灣參與活動，在飛機上一起『走塑』，產生的效果和影響力便比個人大。」正如Eno說，在佛家的時間觀念下，對於生活的學習是細水長流，並非急於一時。

「錢」途以外 追求生活意義

不是看到希望而做，而是做着看到希望。四年光景，對運動員來說，是一屆奧運會或世界盃，更可能是成王敗寇盡地一煲，但對生活書院而言，卻或許只是個開始，談到箇中難忘的人和事，Kith和Eno異口同聲表示，書院發展之快和需求之大，實屬意料之外。本以為生命教育在香港屬小眾理念，怎料幾年下來，活動參與人數每每超乎預期：「書院開辦以來，各界有心人不斷送來各種物資，哪怕我們地點算有點『隔涉』，辦讀書組講《中庸》、《大學》來了六十幾人，連義工名單也累積至八十多人了，原來追求生活意義的大不乏人，只是欠缺平台。就如我們現在的同事，全住在不同地區，沒升職沒『錢』途，仍然流失率甚低，因為這裏滿足到他們對生命的渴求和需要，大家自然走在一起做認同的事。」

採訪以外，筆者與Kith和Eno其實早有淵源，前者可說是小弟伯樂，當年自中大藝術系畢業後幾年，正是Kith找我做首次小型個展，而Eno更是同系大師姐，看到他們邊聊邊雙眼瞇成一線的笑容，不期然想到，教育，從來不是看到希望而做，而是做着看到希望！

受訪單位

生活書院

地址：大埔錦山178號

查詢：2638 0053

網址：everydaylife.org.hk

文、圖//王天仁

編輯 // 蔡曉彤

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao