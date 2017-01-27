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2018年11月25日星期日
星期日生活
打鈴哥的金馬獎是怎樣煉成的？
有容乃大
周日話題：金馬獎後大陸網民的萬言書
什麼人訪問什麼人：極端的由來——訪覃俊基
周日話題：為改革開放造勢 憶四十年前採訪南斯拉夫
咩世界：第107期 ／變通
三松閣：為何要關心下一代？
影像特區：一封由監獄寄出來的信，和一封寄入監獄的信
讀書/專題研讀：火用薪傳 法以身教——一場跨世代的法律對談
開門讀書：毛管戙的音樂
果欄：回音室與會客室
漫畫連載：風船遊記
CHUNGKIN EXPRESS：《逆向誘拐》的CHOK 有可能實現麼？
阿貓阿狗：#04身世
bringing up movies：致胡波導演的一封信
同場加映：葉錦添：Dream Big解開香港人鎖起的心
家明雜感：金馬獎得來不易
影片簡評：《西虹市首富》 IIA
服裝達人宋曉濤 執著做出最好戲服
家常便飯：想要幾辣？ 3天果泥發酵辣椒醬
修物生活誌：在地書院學習生活
易理學堂：易理引路 走出時局迷霧
Ways of Seeing：從關公展看大館 能否突破官方模式策展？
未來城市：自己房子自己蓋 自然建築 打破起屋常規
星期日文學．金馬獎作品文學原著選讀 胡遷：瑪麗悠悠
文學‧兩地書話：暗室明眼人
大象席地以坐‧以外
info﹕胡遷
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咩世界：第107期 ／變通
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【明報專訊】文//郭梓祺
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